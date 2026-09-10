Brussel·les concedeix a Espanya 114,7 milions d’euros en ajudes
Han de servir per reforçar la seguretat a la frontera amb el Marroc i millorar l’acollida
Beatriz Ríos
La Comissió Europea va concedir ahir 114,7 milions d’euros en ajudes a Espanya per la crisi migratòria a Ceuta, provocada per l’entrada irregular de milers de persones al juliol. Les ajudes s’han de destinar a reforçar la seguretat a la frontera amb el Marroc, facilitar la identificació i el retorn dels que entrin irregularment i millorar la capacitat d’acollida de menors no acompanyats.La Comissió Europea ha concedit aquest dimecres 114,7 milions d’euros en ajudes a Espanya en resposta a la crisi migratòria a Ceuta, provocada per l’entrada de milers de persones de forma irregular el mes de juliol passat, i que s’han de destinar a reforçar la seguretat a la frontera amb el Marroc, facilitar la identificació i el retorn dels qui, i millorar la capacitat d’acollida dels menors no acompanyats.
"La situació a Ceuta suposa un desafiament no només per a Espanya, sinó també per al conjunt d’Europa. Espanya compta amb la nostra plena solidaritat i suport", va dir la comissària europea per al Mediterrani, Dubravka Suica, en un comunicat. "Avui intensifiquem la nostra ajuda per atendre les necessitats més urgents, incloses l’acollida, els retorns i la reintegració. La prioritat són els retorns, inclosos els de menors, sempre de conformitat amb el dret internacional".
La Comissió va respondre així a la petició del Govern del 24 d’agost, després d’avaluar les necessitats al terreny. Dels 114,7 milions d’euros, 32 procedeixen de l’instrument de fronteres. El finançament ha de millorar la vigilància, la protecció i les infraestructures de la frontera amb el Marroc. També ha de contribuir a finançar el desplegament de personal addicional. nLa Comissió ha respost així a la petició del govern del 24 d’agost, després d’avaluar les necessitats al terreny. Dels 114,7 milions d’euros, 32 procedeixen de l’instrument de fronteres. El finançament ha de permetre millorar la vigilància, la protecció i les infraestructures de la frontera amb el Marroc. També ha de contribuir a finançar el desplegament de personal addicional.
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