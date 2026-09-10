Els EUA no descarten instal·lar una base militar a Colòmbia
Rubio saluda el retorn del país a l’òrbita de Washington amb el líder ultra De la Espriella
Abel Gilbert
"Aquest govern ha heretat una sèrie de desastres", va dir el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, després de saludar el retorn de Colòmbia a l’òrbita política de Washington. La gira regional també inclou l’Equador i el Perú, dos socis més dels EUA. Però ha sigut en la primera destinació del seu viatge on el responsable de la diplomàcia de Donald Trump va començar a dissenyar no solament el nou paper de Colòmbia a la regió sinó els desafiaments que hi ha a Cuba i Veneçuela.
El president colombià, Abelardo de la Espriella, va rebre Rubio amb entusiasme. Junts van subscriure els "acords de Barranquilla", que tenen com a pilars la reconstrucció del país després del terratrèmol del 10 d’agost, la recuperació de l’economia i l’enfortiment de la seguretat. Rubio va deixar oberta la possibilitat que existeixi una base militar nord-americana a Colòmbia a partir de la seva adscripció a l’Escut de les Amèriques que promou Trump: "Han de convidar-nos a fer-ho. S’ha d’estudiar si això és factible".
Un dels principals interessos de Washington és reconstruir els nivells de cooperació en seguretat que tenien els dos països abans de l’arribada de l’esquerra al poder. "Vostès estan fent front als errors dels últims quatre anys i han d’arreglar-los", afegia Rubio.Un dels principals interessos de Washington és reconstruir els nivells de cooperació en seguretat que tenien els dos països abans de l’arribada de l’esquerra al poder. "Vostès estan enfrontant els errors dels últims quatre anys i han d’arreglar això".
Política de seguretat
Segons el secretari d’Estat, han començat les converses entre les autoritats colombianes i el Departament de Defensa nord-americà per definir les necessitats concretes del país en el marc de la nova política de seguretat del Govern d’ultradreta. "Simplement necessiten la nostra ajuda amb equips. Necessiten la nostra ajuda amb intel·ligència. De vegades necessiten la nostra ajuda amb entrenament especialitzat". Un dels aspectes prioritaris és el control d’una frontera amb Veneçuela saturada de grups armats de diversa procedència. "Això no és sostenible". Rubio va admetre que el problema ha de ser abordat de manera conjunta amb les autoritats provisionals del veí país. "Estarem un temps per resoldre-ho, però s’ha de fer front a aquesta amenaça". Sobre això, De la Espriella va dir: "Colòmbia participarà amb els Estats Units responsablement en els esforços dirigits a garantir l’estabilitat regional i aprofundirà la cooperació en matèria fronterera, en matèria migratòria i de seguretat". El que passa a Veneçuela "té conseqüències directes a Colòmbia en matèria de seguretat, migració, narcotràfic, contraban, organitzacions armades i també energia".Segons el secretari d’Estat han començat les converses entre les autoritats colombianes i el Departament de Defensa nord-americana per definir les necessitats concretes del país en el marc de la nova política de seguretat del Govern d’ultradreta. "Simplement necessiten la nostra ajuda amb equips. Necessiten la nostra ajuda amb intel·ligència. De vegades necessiten la nostra ajuda amb entrenament especialitzat". Un dels aspectes prioritaris és el control d’una frontera amb Veneçuela saturada de grups armats de diferent procedència. "Això no és sostenible". Rubio va reconèixer que el problema ha de ser abordat de manera conjunta amb les autoritats provisionals del veí país. "Això prendrà un temps resoldre’l, però sens dubte cal enfrontar-se a aquesta amenaça". Sobre això, De la Espriella va dir: "Colòmbia participarà amb els Estats Units responsablement en els esforços dirigits a garantir l’estabilitat regional i aprofundirà la cooperació en matèria fronterera, en matèria migratòria i de seguretat". El que passa a Veneçuela "té conseqüències directes a Colòmbia en matèria de seguretat, migració, narcotràfic, contraban, organitzacions armades i també energia".
Consultat sobre la certificació nord-americana en matèria de lluita contra les drogues, que va ser negativa per a Colòmbia el 2025, Rubio va dir que el gir en la política de combat contra el narcotràfic de les autoritats que van assumir a començaments d’agost serà tingut en compte en la pròxima avaluació. El mateix passarà amb les qüestions aranzelàries pendents. Rubio no va descartar una futura reunió entre De la Espriella i Trump a Washington per avançar en aquesta i en altres direccions de la col·laboració conjunta.Consultat sobre la certificació nord-americana en matèria de lluita contra les drogues, que va ser negativa per a Colòmbia el 2025, Rubio va dir que el gir en la política de combat contra el narcotràfic de les autoritats que van assumir a principis d’agost serà tingut en compte en la pròxima avaluació. El mateix passarà amb les qüestions aranzelàries pendents. Rubio no va descartar una futura trobada entre De la Espriella i Trump a Washington per avançar en aquesta i altres direccions de la col·laboració conjunta.
L’enviat del magnat republicà va deixar a Colòmbia algunes definicions sobre la situació a Cuba, objecte d’un "circ energètic" i nombroses pressions econòmiques des del gener. "El cas cubà i el veneçolà són diferents. En el cas de Veneçuela era molt específic, ja que hi havia un individu que no era cap d’Estat sinó un fugitiu de la justícia nord-americana que fins i tot tenia vincles amb el narcotràfic". Pel que fa a l’illa, va dir Rubio, és "un cas tràgic, un cas molt lamentable, però tota la culpa correspon al règim".
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