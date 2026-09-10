Reforma del Codi Penal
ERC promou sancionar els policies que retirin estelades i suprimir l’Audiència Nacional
Els republicans plantegen crear el Consell de Justícia de Catalunya que es va incloure en l’Estatut
Junts i ERC demanen explicacions al Govern per la «violència» policial contra aficionats culers a l’Elx-Barça
L’Europa denuncia una nova actuació de la Policia «desproporcionada» per una estelada: «L’han llançat a terra i colpejat»
Quim Bertomeu
ERC ha registrat aquest dijous al Congrés una bateria de propostes per reformar el Codi Penal, entre les quals destaca la de modificar el règim disciplinari del cos de la Policia Nacional perquè es consideri com a «falta greu la retirada, ocultació o destrucció injustificada de banderes com l’estelada», a més d’altres pancartes, ensenyes o símbols «protegits constitucionalment».
El partit de Gabriel Rufián fa aquest pas després de dos episodis recents en què la presència de banderes estelades en camps de futbol ha acabat amb aldarulls entre els aficionats que les portaven i agent de l’autoritat. El primer va ser a Elx, que va acabar amb un aficionat menor d’edat del Barça agredit per la policia. Uns dies més tard, el Club Esportiu Europa va denunciar un episodi similar a Alcorcón.
La reforma plantejada per ERC busca modificar l’article 8 de la llei orgànica que regula el règim disciplinari de la Policia Nacional. En aquest apartat de la norma es recullen les conductes inapropiades dels agents que són consideres faltes greus. Els republicans plantegen aquí incloure un nou redactat que consideri falta greu la retirada de «símbols, ensenyes, banderes, pancartes o altres expressions de caràcter polític, ideològic, cultural o identitari» que estan «emparades pel dret constitucional».
Una falta greu a la Policia Nacional se sanciona amb una suspensió de cinc dies a tres mesos
El seu argument és que l’exhibició d’estelada està protegida pel «dret a la llibertat d’expressió» que és «un dels pilars fonamentals de qualsevol Estat democràtic». També defensen que «resulta clar» que la bandera estelada, com a símbol polític, «no té limitada en cap cas la seva exhibició en recintes esportius per la Constitució». El règim disciplinari de la Policia Nacional estableix que per una falta greu un agent pot rebre una suspensió de cinc dies a tres mesos.
Injúries a la corona
En la seva proposta de reforma del Codi Penal, ERC planteja altres propostes. Per exemple, una de les seves demandes històriques: la supressió de l’Audiència Nacional, que consideren que ha de desaparèixer perquè és una herència directa del Tribunal d’Ordre Públic (TOP) franquista. El grup de Rufián vol que les competències d’aquest òrgan judicial siguin transferides «als jutjats i tribunals competents d’acord amb les regles generals de la llei d’enjudiciament criminal».
Una altra demanda històrica d’ERC reflectida en aquesta reforma la despenalització de les injúries a la Corona. L’objectiu dels republicans és «eliminar els tipus penals específics que protegeixen la Corona davant expressions d’opinió, crítica o protesta». Finalment, aquest partit vol aprofitar la reforma del Codi Penal per crear el «Consell de Justícia de Catalunya», un òrgan descentralitzat del poder judicial de l’Estat que tindria seu a Barcelona i exerciria competències sobre el govern judicial a Catalunya.
Aquest nou òrgan estaria integrat per set membres i les seves decisions serien recurribles davant el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Aquest Consell de Justícia de Catalunya es va incloure en l’Estatut del 2006, però després de la sentència del Tribunal Constitucional contra aquesta norma, mai s’ha portat a terme. Són diverses les veus que han reclamat que, 20 anys després de l’entrada en vigor de l’Estatut, ha arribat el moment d’intentar posar-lo en marxa una vegada per sempre.
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