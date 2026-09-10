La Generalitat publica el nou mapa de recursos dels centres educatius
Inicialment conté dades de contacte dels centres educatius, els seus recursos de personal i detalls dels equipaments, que s’aniran ampliant
Regió7
El Departament d’Educació i Formació Professional ha publicat el nou mapa de recursos dels centres educatius. Es tracta d’una visualització que inclou centres educatius públics de titularitat de la Generalitat (com escoles, instituts, instituts escola, centres d’educació especial, centres de formació d’adults, escoles oficials d’idiomes...), d’altres titularitats (com les llars d’infants municipals) i els sostinguts amb fons públics (concertats). Es troba en la fase de llançament i, per tant, conté un catàleg inicial de dades, que el Departament anirà ampliant a mesura que es pugui fer l’evolució tecnològica de l’eina.
Concretament, en l’actualitat el mapa inclou tres categories de dades: una fitxa del centre, amb dades identificatives i de contacte; dotacions del centre, que inclouen el personal docent, d’atenció educativa, d’administració i serveis i alguns recursos com aules d’acollida; i inversions en els equipaments aprovades en l’any en curs, com les obres RAM (reforma, adequació i millora) i les instal·lacions de climatització o ventilació.
A més de les dades actuals, s’hi destaquen els increments de recursos. L’objectiu és que la ciutadania pugui accedir de forma transparent a la informació sobre les millores implantades centre a centre.
Projecte de nou mapa escolar de Catalunya
Aquest nou mapa és la fase zero d’un ambiciós projecte d’unificació de dades d’interès sobre els centres educatius: l’objectiu del Departament és evolucionar el mapa escolar de Catalunya i fer que esdevingui un recurs únic i potent perquè la ciutadania pugui consultar la informació de cada centre.
Actualment, certes informacions (com la participació en programes d’innovació pedagògica, els recursos d’educació inclusiva, l’oferta inicial de places o les vacants d’FP) es troben disgregades en diferents mapes.
A mitjà termini, el Departament s’ha proposat reunir tota aquesta informació en una visualització única que pot ser útil per a diferents col·lectius: per a les famílies, en moments com la tria de centre educatiu; per a investigadors sobre el sistema educatiu; i per a la pròpia Administració educativa, ja que la unificació dels mapes suposarà una eina per a un millor govern de la dada.
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