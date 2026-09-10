La gerent del PSOE apunta a Cerdán per pagaments a Leire
Fuentes està imputada per falsedat en contractes presumptament ficticis a advocats
Cristina Gallardo
Com era previsible, l’actual gerent del PSOE, Ana María Fuentes, va descarregar en qui va ser secretari d’organització Santos Cerdán la responsabilitat sobre la contractació, feta verbalment, i els pagaments a dos advocats –Ismael Oliver i Jacobo Teijelo– presumptament implicats en la trama per boicotejar causes contra el Govern.Com era previsible, l’actual gerent del PSOE, Ana María Fuentes, ha descarregat en el que va ser secretari d’organització Santos Cerdán la responsabilitat sobre la contractació, que es va fer verbalment, i els pagaments realitzats a dos advocats –Ismael Oliver i Jacobo Teijelo– presumptament implicats en la presumpta trama per boicotejar causes contra el Govern.
Va explicar que la contractació va ser ordenada pel seu cap mesos abans que ella fes, per ordre seva, els fulls d’encàrrec pels quals està imputada en un delicte de falsedat en contracte mercantil que li atribueix el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz. Durant la seva declaració va assenyalar que aquest tipus de pagaments no són cosa ni del secretari general, Pedro Sánchez, ni de la Comissió Executiva del partit. La seva funció es limitava a revisar els contractes prèviament examinats per l’assessoria jurídica.Ha explicat que la contractació va ser ordenada pel seu cap mesos abans que ella realitzés, per ordre seva, les fulles d’encàrrec per les quals està imputada en un delicte de falsedat en contracte mercantil que li atribueix el jutge del cas Leire, Santiago Pedraz. Durant la seva declaració ha assenyalat que aquest tipus de pagaments no són cosa ni del secretari general, Pedro Sánchez ni de la Comissió Executiva del partit. La seva funció es limitava a revisar els contractes prèviament examinats per l’assessoria jurídica.
Els informes portats a terme per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil apuntaven que Fuentes va ser la persona que es va encarregar, "amb la intermediació de Leire Díez i sota les directrius de Santos Cerdán", de falsejar dues notes d’encàrrec professional a determinats advocats, uns pagaments que van acabar en mans de l’exmilitant socialista.Els informes realitzats per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, ja apuntaven que Fuentes hauria sigut la persona encarregada, "amb la intermediació de Leire Díez i sota les directrius de Santos Cerdán", de falsejar dues notes d’encàrrec professional a determinats advocats, uns pagaments que van acabar en mans de l’exmilitant socialista.
Una de les notes d’encàrrec presumptament falses, segons els investigadors, va ser per al despatx d’advocats vinculat a Ismael Oliver, que va ser el primer advocat de l’exassessor de José Luis Ábalos, Koldo García. Oliver també estava citat ahir davant del jutge i va oferir, segons fonts presents en la declaració a què va tenir accés EL PERIÓDICO, una explicació rocambolesca per a la coincidència en les quantitats entre el que va cobrar del PSOE i el que va acabar pagant a Leire a través de les seves empreses.Una de les notes d’encàrrec presumptament mendaços, segons els investigadors, va ser per al despatx d’advocats vinculat a Ismael Oliver, que va ser el primer advocat de l’exassessor de José Luis Ábalos, Koldo García. Oliver també estava citat aquest dimecres davant del jutge, i ha ofert, segons les fonts presents en la declaració a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, una explicació bastant rocambolesca per explicar la coincidència en les quantitats entre el que va cobrar del PSOE i el que va acabar pagant a Leire a través de les seves empreses.
Segons l’advocat, el PSOE el va contractar, a través de Leire, per fer treballs de suport a l’assessoria jurídica del partit en relació amb la comissió parlamentària denominada operació Catalunya. Els seus pagaments a la suposada lampista eren un avançament dels diners que hauria d’abonar un dels seus clients, l’exviceministre veneçolà Nervis Gerardo Villalobos, perquè Leire Díez esborrés la seva empremta digital. No obstant, no va poder acreditar cap d’aquests treballs.Segons aquest advocat, el PSOE el va contractar, a través de Leire, per fer uns treballs de recolzament a l’assessoria jurídica del partit en relació amb la comissió parlamentària denominada operació Catalunya; mentre que els seus pagaments a la suposada lampista eren en realitat un avenç dels diners que hauria d’abonar un dels seus clients, l’exviceministre veneçolà Nervis Gerardo Villalobos, perquè Leire Díez esborrés la seva empremta digital. No obstant, no ha pogut acreditar cap d’aquests treballs.
Tornant a Fuentes, que de la mateixa manera que Oliver va respondre a totes les parts, els treballs encarregats a Oliver i Teijelo es van incardinar segons el seu testimoni en un suposat reforç a l’assessoria jurídica del PSOE que dirigia el lletrat Alberto Cachinero perquè hi havia molt volum de plets. Les ordres sobre aquests assumptes sempre venien de Cerdán i els pagaments els feia el departament financer del partit, tot de manera legal segons les mateixes fonts.Tornant a Fuentes, que igual com Oliver ha respost a totes les parts, els treballs encarregats a Oliver i Teijelo es van incardinar segons el seu testimoni en un suposat reforç a prestar a l’assessoria jurídica del PSOE que dirigia el lletrat Alberto Cachinero perquè hi havia molt volum de plets, si bé les ordres sobre aquests assumptes sempre venien de mà de Cerdán i els pagaments els realitzava el departament financer del partit, tot de manera legal segons les mateixes fonts.
Contingut polític
Sobre Leire Díez, la gerent del PSOE afirma que no la coneix i va negar haver-la vist de manera habitual per la seu de Ferraz. A més, va defensar que ella no va ser present en les reunions que s’esmenten en la investigació, que entén que devien tenir contingut polític i aquesta qüestió no li correspon.Sobre Leire Díez, la gerent del PSOE afirma que no la coneix i ha negat haver-la vist de manera habitual per la seu de Ferraz. A més, ha defensat que ella no va ser present en les reunions que se citen en la investigació, que entén que tindrien contingut polític i aquesta qüestió no li correspon.
Al llarg de la seva declaració també va reconèixer que s’han millorat moltes coses des que van passar els fets i la fiscal es va interessar per si es comptava amb òrgans de compliment normatiu, a la qual cosa la gerent va respondre afirmativament.
Segons assenyala l’UCO, el lletrat Oliver "hauria sigut designat per l’organització per a l’assumpció de la defensa lletrada de Koldo García, i va instrumentalitzar i es va servir d’aquesta per dirigir denúncies contra l’UCO". Fonts pròximes a aquest lletrat neguen aquestes conclusions policials, que qualiquen de "falses"Segons l’UCO, el lletrat Oliver "hauria sigut designat per l’organització per a l’assumpció de la defensa lletrada de Koldo García, instrumentalitzant i servint-se d’aquesta per dirigir denúncies contra l’UCO". Fonts pròximes a aquest lletrat neguen aquestes conclusions policials, que titllen de "falses".
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