La Guàrdia Civil va informar l’Exèrcit de la "passivitat" marroquina
Les forces de seguretat espanyoles van valorar la "connivència de les autoritats" del país veí durant l’allau
Juan José Fernández
Entre els documents desclassificats pel Govern hi ha notes, despatxos i informes de la Guàrdia Civil en què es comenta l’actuació de les autoritats marroquines per frenar l’entrada massiva que es va viure a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. En un informe del 30 de juliol a la tarda es comunica al comandament d’operacions de l’Estat Major de la Defensa que "per part de les autoritats marroquines es detecta passivitat" i que "estan permetent l’arribada de candidats cap a la zona fronterera".Entre els documents desclassificats pel Govern figuren notes, despatxos i informes de la Guàrdia Civil en els quals es comenta l’actuació de les autoritats marroquines per frenar l’entrada massiva que es va viure a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. En un informe de la tarda del 30 de juliol es comunica al Comandament d’Operacions de l’Estat Major de la Defensa que "per part de les autoritats marroquines es detecta passivitat" i que "estan permetent l’arribada de candidats cap a la zona fronterera".
Els guàrdies civils destacaven en el document que fins al dia abans "sí que es detectava proactivitat i col·laboració adequades". Aquest informe es va emetre el mateix dia que, segons ell mateix explicava, va registrar "una arribada massiva d’immigrants tant nedant com vorejant l’espigó fronterer" durant la nit i les primeres hores del matí, "arribades que van creixent en intensitat i freqüència de nedadors". Al migdia la situació "es desborda". A les 13.30 ja "no es poden donar dades exactes, però superen clarament diversos milers d’arribades per les dues vies". Al cap de 10 minuts "es torna a observar certa proactivitat de les forces de seguretat marroquines, tot i que no té impacte immediat en la reducció d’arribades". L’informe continua detallant els milers de migrants que superen la frontera, cosa que el condueix a demanar fins i tot el suport de les forces armades.Els guàrdies civils destacaven al seu document que fins al dia anterior "sí que es detectava proactivitat i col·laboració adequada". Aquest informe es va emetre el mateix dia que, segons ell mateix explicava, va registrar "una arribada massiva d’immigrants tant nedant com vorejant l’espigó fronterer" durant la nit i les primeres hores del matí, "arribades que van creixent en intensitat i freqüència de nedadors". Al migdia la situació "es desborda". A les 13.30 ja "no es poden donar dades exactes, però superen clarament diversos milers d’arribades per les dues vies". Deu minuts més tard "es torna a observar certa proactivitat de les Forces de Seguretat Marroquins (FSM) tot i que no té impacte immediat en la reducció d’arribades". L’informe continua detallant els milers de migrants que superen la frontera, cosa que el porta a demanar fins i tot el recolzament de les forces armades.
"Totes les mesures proposades són únicament pal·liatives i no eliminen el problema d’arrel perquè continua sense haver-hi mesures de contenció exigides per la sentència del Tribunal Suprem. A això hi contribueix la passivitat de les forces marroquines", diu l’informe. La Guàrdia Civil va demanar reforços en una nota de despatx dictada el mateix dia en què es va conèixer la resolució "Totes les mesures proposades són únicament pal·liatives i no eliminen el problema d’arrel al continuar sense existir mesures de contenció exigides per la sentència del Tribunal Suprem. A la qual cosa contribueix la passivitat de les forces marroquines", assenyala l’informe. La Guàrdia Civil ja havia demanat reforços en una nota de despatx dictada el mateix dia en què es va conèixer la resolució..
La direcció d’informació de la Guàrdia Civil va incloure en una nota emesa a les 21.21 del 30 de juliol diverses "hipòtesis" que expliquin "la incapacitat de les autoritats marroquines per contenir l’episodi migratori", entre les quals figurava la seva "connivència [...] com a reacció davant els esdeveniments polítics recents". A continuació esmentaven la reunió que el president del Govern, Pedro Sánchez, havia mantingut amb Algèria per firmar un acord gasístic, així com la sentència del Tribunal Suprem que impedeix la devolució immediata dels que entraven nedant a les ciutats autònomes.La Direcció d’Informació de la Guàrdia Civil van incloure en una nota emesa a les 21.21 hores del 30 de juliol passat diverses "hipòtesi" que expliquin "la incapacitat de les autoritats marroquines per contenir l’esdeveniment migratori", entre les quals figurava, la seva "connivència [...] com a reacció davant els esdeveniments polítics recents". A continuació citaven la reunió que el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, havia mantingut amb Algèria, per firmar un acord gasístic, així com la sentència del Tribunal Suprem que impedeix la devolució immediata dels que entraven nedant a les ciutats autònomes.
Cinc hipòtesis
La nota que forma part dels papers desclassificats planteja cinc "hipòtesis" sobre els motius pels quals les autoritats marroquines no havien impedit l’entrada, cosa que va representar que més de 72.000 persones sobrepassessin la frontera. El primer d’aquests motius és "el desbordament i la sorpresa operativa", que va provocar que "fossin incapaços d’aturar l’allau de candidats". Hi hauria contribuït el segon motiu, que és que hi hagués menys agents en el control fronterer a causa de la Festa del Tron.
En tercer lloc assenyalaven un "canvi d’actitud de les forces de seguretat marroquines amb els candidats a la immigració, en què van evitar adoptar actituds de repressió contra aquests candidats en un dia tan assenyalat com el de la Festa del Tron". A continuació, assenyalaven la "dinamització dels candidats" per "actor extern". En últim lloc indicaven: la "connivència de les autoritats marroquines com a reacció davant els esdeveniments polítics recents [reunió del president del Govern d’Espanya amb Algèria] i la referida sentència del Tribunal Suprem". nEn tercer lloc assenyalaven un "canvi d’actitud de les Forces de Seguretat Marroquins amb els candidats a la immigració, evitant adoptar actituds de repressió contra aquests en un dia tan assenyalat com el de l’esmentada Festa del Tron". A continuació, assenyalaven la "dinamització dels candidats" per "actor extern". En últim lloc indicaven: la "connivència de les autoritats marroquines com a reacció davant els esdeveniments polítics recents (reunió del President del Govern d’Espanya amb Algèria) i la referida Sentència del Tribunal Suprem".
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