La Guàrdia Civil va recomanar reforçar la vigilància marítima
Va proposar quatre mesures al conèixer-se la sentència del Suprem publicada el 8 de juliol
Á. V. / J. J. F. / T. C. F. I. G. / C. G.
La Direcció General de la Guàrdia Civil va proposar reforçar la barrera marítima per evitar l’entrada de persones nedant a Ceuta i Melilla el mateix dia en què es va conèixer que el Tribunal Suprem va confirmar en una sentència la impossibilitat de tornar de manera immediata els que sobrepassessin pel mar la frontera espanyola. La sentència de l’alt tribunal, tot i que formalment té data del 29 de juny, es va publicar el 8 de juliol a la pàgina web del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el mateix dia en què està datada "la nota de despatx" en la qual es proposa "reforçar el Servei Marítim Provincial de Ceuta".La Direcció General de la Guàrdia Civil va proposar reforçar la barrera marítima per evitar l’entrada de persones nedant a Ceuta i Melilla el mateix dia en què es va conèixer que el Tribunal Suprem havia confirmat en una sentència la impossibilitat de tornar de forma immediata els que sobrepassessin pel mar la frontera espanyola. De fet, la sentència de l’alt tribunal, tot i que formalment té data del 29 de juny, es va publicar el 8 de juliol a la pàgina web del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el mateix dia en què està datada "la nota de despatx" en què es proposa "reforçar el Servei Marítim Provincial de Ceuta".
En la nota de despatx que forma part dels documents desclassificats pel Govern, la Guàrdia Civil proposa quatre mesures. La primera consistia a "reforçar el Servei Marítim Provincial de Ceuta, unitat encarregada del dispositiu per a prevenció de l’accés de nedadors a la ciutat autònoma, incrementant el seu personal mitjançant comissions de servei". L’entrada massiva que es va viure els dies 30 i 31 de més de 72.000 persones constata que l’advertència era molt real.
"Reforçar els efectius"
La segona recomanació era "reforçar els efectius del Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) a Melilla, mitjançant comissions de servei, a fi de millorar les capacitats de detecció i resposta davant nedadors que pretenguin accedir a Melilla". La tercera passava per "potenciar els sistemes tecnològics de detecció primerenca i vigilància costanera a les dues ciutats autònomes, i complementar l’actuació dels mitjans marítims i terrestres per anticipar els intents d’entrada irregular [...]".La segona recomanació era "reforçar els efectius del Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) a Melilla, mitjançant comissions de servei, a fi de millorar les capacitats de detecció i resposta davant nedadors que pretenguin accedir a Melilla". La tercera passava per "potenciar els sistemes tecnològics de detecció primerenca i vigilància costanera a les dues ciutats autònomes, complementant l’actuació dels mitjans marítims i terrestres per anticipar els intents d’entrada irregular, advertir les autoritats marroquines i reduir els riscos per a la vida i integritat de les persones implicades".
Proposava "impulsar una modificació legislativa de la Disposició Addicional Desena de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, incorporant expressament la possibilitat d’aplicar el règim de rebuig en frontera a qualsevol intent d’entrada irregular a Ceuta i Melilla fora dels passos fronterers habilitats, amb independència del mitjà utilitzat, garantint en tot cas el respecte a la normativa internacional de drets humans i de protecció internacional".
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