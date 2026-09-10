Illa crida a una Diada d’unitat davant l’avanç de l’"autoritarisme"
El president reivindica a Sant Boi un catalanisme "obert i plural" per combatre els discursos excloents de l’extrema dreta
Sara González
"Que la prudència no ens faci traïdors". L’advertència de Jordi Carbonell com a portaveu de l’Assemblea de Catalunya en la primera Diada Nacional de l’Onze de Setembre després de quatre dècades de dictadura franquista va fer efecte. Va ser a Sant Boi de Llobregat el 1976, fa just 50 anys, i l’avís deia que la por i la necessitat d’anar amb peus de plom durant la Transició no es podien traduir en renúncies a les reivindicacions democràtiques i les aspiracions nacionals. Llibertat, amnistia i estatut d’autonomia va ser la banda sonora d’una mobilització que va desbordar les previsions amb 100.000 persones i milers de senyeres que sortien de la clandestinitat. Va quedar clara la unitat del catalanisme, d’esquerra a dreta, en l’oposició a la dictadura. A aquesta suma de forces, mig segle després, va apel·lar el president Salvador Illa per fer front a la tornada de la dicotomia entre democràcia i autoritarisme en un acte per commemorar aquesta efemèride."Que la prudència no ens faci traïdors". L’advertència de Jordi Carbonell com a portaveu de l’Assemblea de Catalunya en la primera Diada Nacional de l’Onze de Setembre que se celebrava després de quatre dècades de dictadura franquista va fer efecte. Va ser a Sant Boi de Llobregat el 1976, fa just 50 anys, i l’avís venia a dir que la por i la necessitat d’anar amb peus de plom durant la Transició no podien traduir-se en renúncies a les reivindicacions democràtiques i les aspiracions nacionals. ‘Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia’ va ser la banda sonora d’una mobilització que va desbordar les previsions amb una assistència de 100.000 persones i milers de senyeres que sortien de la clandestinitat. Va quedar clara la demostració d’unitat del catalanisme, d’esquerra a dreta, en l’oposició a la dictadura. I a aquesta suma de forces, mig segle després, ha apel·lat el president Salvador Illa per fer front a la tornada de la dicotomia entre democràcia i autoritarisme en un acte per commemorar aquesta efemèride.
"Vivim un moment que ens exigeix el mateix ímpetu que va inundar Sant Boi el 1976. El discriminant torna a ser entre democràcia i autoritarisme", va advertir el cap de la Generalitat en un context de creixement del suport a l’extrema dreta. L’acte va teixir un fil conductor entre passat i present, el mateix paral·lelisme que va fer Illa per recordar que hi ha lliçons de la història que no poden caure en l’oblit. El president va posar èmfasi en el fet que els drets i les llibertats sobre els quals es fonamenta la democràcia "costa molt temps guanyar-los", però es pot tardar "molt poc a perdre’ls", per la qual cosa va cridar a ser conscients de la "fragilitat" de la democràcia i que cap conquesta es pot considerar irreversible."Vivim un moment que ens exigeix el mateix ímpetu que va inundar Sant Boi el 1976. El discriminant torna a ser entre democràcia i autoritarisme", ha advertit el cap de la Generalitat en un context de creixement del recolzament a l’extrema dreta. L’acte, conduït pels periodistes Manuel Campo Vidal i Àngels Barceló, ha teixit un fil conductor entre passat i present, el mateix paral·lelisme que ha fet Illa en el seu discurs per recordar que hi ha lliçons de la història que no poden caure en l’oblit. El president ha posat èmfasi que els drets i les llibertats sobre els quals es fonamenta la democràcia "costa molt temps guanyar-los", però es pot tardar "molt poc a perdre’ls", per la qual cosa ha cridat a ser conscients de la "fragilitat" de la democràcia i que cap conquesta pot considerar-se irreversible.
Resignar-se o indignar-se però sense actuar, va advertir el president, no pot ser una opció. El camí que va assenyalar Illa és el del "compromís" des de la "unitat" dels partits demòcrates que llavors van tancar files. Una unitat, va insistir, dels que vivien, treballaven o somiaven a Catalunya "vinguessin d’on vinguessin", una apel·lació al catalanisme "obert i plural" que oneja davant l’auge ultra.
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