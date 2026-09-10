Israel amenaça els països que boicotegin els assentaments
La violència de colons i soldats hebreus al territori ocupat de Cisjordània provoca la mort de quatre palestins
Andrea López-Tomàs
Israel respon al Regne Unit amb una sèrie de mesures de represàlia. Dimarts una dotzena de països, liderats per Londres, van anunciar restriccions al comerç amb els assentaments israelians a Cisjordània. Ahir, el ministre d’Afers Exteriors israelià, Gideon Sa’ar, va declarar que Israel tancarà el consolat britànic a Jerusalem Est, entre altres accions contra els anglesos, per la qual cosa ell les considera unes mesures "escandaloses". Sa’ar va acompanyar l’anunci d’advertències contra altres països que adoptin accions similars, mentre la violència de colons i soldats israelians a la Cisjordània ocupada causava la mort de quatre palestins entre dimarts i ahir.
Corbyn, afectat
Segons Sa’ar, Tel-Aviv preveu expulsar els representants britànics del Centre Internacional de Suport a Gaza al Kiryat Gat, posar fi a l’entrenament britànic de les forces de seguretat de l’Autoritat Palestina a Cisjordània i prohibir l’entrada a Israel 12 polítics i ciutadans britànics, entre ells l’exlíder laborista Jeremy Corbyn. A aquests els acusa d’estar "involucrats en activitats antisemites i antiisraelianes" i promet negar l’entrada "als que neguen l’existència mateixa de l’Estat d’Israel". Sa’ar assegura que la decisió de Londres és "moralment reprovable i constitueix una flagrant ingerència en els assumptes d’un Estat sobirà i en el seu procés electoral", ja que l’anunci ha sigut a menys de dues mesos de les eleccions israelianes.
El ministre d’Afers Exteriors britànic, Ed Miliband, va respondre al seu homòleg israelià en una entrevista al diari britànic Jewish News que el seu Govern no pot delegar les seves responsabilitats morals ni esperar un moment oportú per abordar el que considera una ocupació il·legal. "Si som sincers entre nosaltres, la gent sempre dirà que no hi ha un bon moment per prendre aquestes mesures", va insistir.
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