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La majoria d’argentins, contra el fervor de Milei per les Malvines

Una enquesta recent apunta que sis de cada 10 creuen que el president actua per "conveniència" perquè cau en els sondejos

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Abel Gilbert

Buenos Aires

Sis de cada deu argentins rebutgen el gir nacionalista de Javier Milei en la qüestió de les illes Malvines, segons una enquesta realitzada per Management & Fit poques hores després que el president ultradretà assegurés que la sobirania argentina "afronta un perill concret i urgent" a l’Atlàntic Sud. Creuen que Milei, que tenia fins fa poc un retrat de Margaret Thatcher al seu despatx, actua "per conveniència". Molts enquestats deuen haver recordat que l’octubre del 2024 va rebre l’expremier britànic, Boris Johnson i junts van sortir al balcó de la seu de l’Executiu des d’on, el 2 d’abril del 1982, el dictador Leopoldo Galtieri havia anunciat l’ocupació de l’arxipèlag en poder del Regne Unit des del 1833. Després d’escoltar Milei, Johnson va demanar reforços militars a les illes Malvines. No obstant això, va qualificar el president argentí d’"anglòfil i admirador de Thatcher".

La insòlita ofensiva d’un Govern que fins fa setmanes s’irritava amb les banderes de les illes agitades enmig del Mundial, i el ministre d’Exteriors del qual, Pablo Quirno, no només va considerar que la "sobirania és un concepte antiquat", sinó que no trobava inconvenients en què un estranger es comprés una província sencera, va obeir certs gestos de Donald Trump cap a Londres relacionats amb el pressupost de l’OTAN i la seva posició davant el bloqueig dels EUA de l’estret d’Ormuz. El magnat republicà va conversar dilluns amb el primer ministre britànic, Andy Burnham. El tema Malvines no sembla haver format part de les converses i ningú va dir res sobre això.

Però el silenci de Trump el van ocupar dues altes figures del Govern israelià. El ministre de Seguretat, Itamar Ben-Gvir, va demanar a Netanyahu "reconèixer la sobirania de l’Argentina sobre les Illes Malvines" i "imposar sancions a la Gran Bretanya mentre l’ocupació continua".

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Seguidament, tot i que sense nomenar l’arxipèlag, el ministre de Finances israelià i líder del partit ultradretà Sionisme Religiós, Bezalel Smotrich, va exigir l’expulsió de l’ambaixador britànic a Israel, David Quarrey. "No serem l’estora d’un Govern antisemita d’un país conquerit per l’islam radical".

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