Noruega acomiada amb solemnitat el rei Harald, "l’avi del poble"
El funeral congrega a Oslo el gruix de la reialesa i dels líders polítics europeus / Felip VI i Letizia acompanyen el seguici pels carrers de la ciutat
Gemma Casadevall
Milers de ciutadans noruecs van seguir ahir a peu de carrer, a Oslo, o a través de pantalles gegants el funeral pel rei Harald V, que va morir el 28 d’agost als 89 anys. La cerimònia, celebrada a la catedral de la capital noruega, va congregar el gruix de les monarquies europees, així com caps de l’Estat i del Govern de socis i aliats del país nòrdic. Va ser una cerimònia envoltada en la solemnitat i la tristesa amb què els noruecs s’acomiaden d’un monarca que es va comportar com un "avi del poble".Milers de ciutadans noruecs van seguir aquest dimecres a peu de carrer, a Oslo, o a través de pantalles gegants el funeral per Harald V, mort el 28 d’agost als 89 anys. La cerimònia, celebrada a la catedral de la capital noruega, va congregar el gruix de les monarquies europees, així com caps de l’Estat i del Govern de socis i aliats del país nòrdic. Va ser una cerimònia envoltada en la solemnitat i la tristesa amb què els noruecs acomiaden d’un monarca que es va comportar com un "avi del poble".
"Va ser un rei que ens va fer feliços, que va riure amb nosaltres en els moments alegres i que va plorar amb nosaltres en els moments de dolor, com aquell 22 de juliol", va recordar des de la catedral el primer ministre, Jonas Gahr Store. Va al·ludir d’aquesta manera al trauma nacional provocat pel doble atemptat del fonamentalista cristià Anders Behring Breivik, el 2011, que va deixar 77 morts, principalment adolescents."Va ser un rei que ens va fer feliços, que va riure amb nosaltres en els moments alegres i que va plorar amb nosaltres en els moments de dolor, com aquell 22 de juliol", va recordar des de la catedral el primer ministre, Jonas Gahr Støre. Va al·ludir així al trauma nacional provocat pel doble atemptat del fonamentalista cristià Anders Behring Breivik, aquell dia de juliol del 2011, que va deixar 77 morts, principalment adolescents que assistien a un campament d’estiu de les joventuts socialdemòcrates de l’illa d’Utøya.
Store va pronunciar el missatge de comiat en representació de l’àmbit polític a un rei que, segons la Constitució noruega, va tenir funcions representatives, però va ser també una autoritat moral.A Støre li va correspondre pronunciar el missatge de comiat en representació de l’àmbit polític a un rei que, d’acord a la Constitució noruega, va tenir funcions més aviat representatives, però que va ser alhora una espècie d’autoritat moral.
Dispositiu de seguretat
Pel centre d’Oslo s’havia desplegat ahir un fort dispositiu de seguretat per la presència de representants de cases reials de tot Europa i líders polítics, principalment de països nòrdics, així com el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.Per tot el centre d’Oslo s’havia desplegat aquest dimecres un fort dispositiu de seguretat per la presència a la capital noruega de representants de cases reials de tot Europa i líders polítics, principalment de països nòrdics i bàltics, així com el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.
Els actes van començar amb el trasllat del fèretre de Harald. Presidien la comitiva, a peu, el rei Haakon, i els seus dos fills, la princesa hereva Íngrid Alexandra i el príncep Sverre Magnus, així com la germana del nou rei, Marta Lluïsa. Els seguien amb cotxe la reina consort Mette-Marit, convalescent del trasplantament de pulmó, i la reina Sònia, la seva antecessora i vídua de Harald.Els actes van començar amb el trasllat del fèretre de Harald al llarg del quilòmetre que mitja entre el Palau Reial i la catedral. Presidien la comitiva, a peu, el rei Haakon, i els seus dos fills, la princesa hereva Ingrid Alexandra i el príncep Sverre Magnus, així com la germana del nou rei, Marta Lluïsa. Els seguien amb cotxe la reina consort Mette-Marit, convalescent del seu trasplantament de pulmó, i la reina Sonia, la seva antecessora i vídua de Harald.
A continuació, també a peu, va avançar el bloc de representants de la reialesa. L’encapçalaven els reis de Suècia, Carles Gustau i Sílvia, seguits dels dels Països Baixos, Guillem i Màxima, així com els d’Espanya, Felip i Letizia, i els de Dinamarca, Frederic i Mary. Completaven el seguici prínceps hereus, com Guillem d’Anglaterra, els del Japó, Akishino i Kiko, i el rei Abdullah II de Jordània.A continuació, també a peu, va avançar el bloc de representants de la reialesa. L’encapçalaven els reis de Suècia, Carles Gustau i Silvia, seguits dels dels Països Baixos, Guillem i Màxima, així com els d’Espanya, Felip i Letizia, i els de Dinamarca, Federico i Mary –tot i que no la reina Margarida, hospitalitzada i amb 86 anys–. Completaven el festeig prínceps hereus, com Guillem d’Anglaterra, així com els del Japó, Akishino i Kiko, i el rei Abdullah II de Jordània.
Dins el seguici fúnebre, Felip VI i Letizia van travessar el centre d’Oslo des del Palau Reial fins a la catedral, una imatge de forta càrrega institucional en la qual el cap de l’Estat espanyol va caminar rere el taüt del rei mort. Després del funeral hi va haver una recepció al Palau, però la família reial espanyola no s’hi va quedar. Abans del sepeli, al castell, ja van saludar Haakon i la seva dona, Mette-Marit.
Des de la fortalesa d’Akershus s’havien llançat 21 salves en senyal de dol. Prop de 7.000 efectius, entre policies, soldats de tots els cossos de l’exèrcit i membres de la Guàrdia Reial eren apostats a la zona.Des de la fortalesa d’Akershus s’havien llançat 21 salves en senyal de dol. Prop de 7.000 efectius, entre policies, soldats de tots els cossos de l’exèrcit i membres de la Guàrdia Reial estaven apostats a la zona.
Ja a la catedral va discórrer una d’aquestes cerimònies en les quals res sobra, però tampoc res falta, d’acord amb els hàbits del país. Per a molts noruecs, perviu en la memòria la imatge de la família reial en ple, encapçalada per Harald, en aquest mateix temple, després de l’impacte pel doble atemptat del 2011 de Breivik. Uns dies després, el rei Harald va tocar la fibra dels noruecs en un discurs històric, lluitant amb les llàgrimes i compartint el dolor traumàtic de tot el país.Ja a la catedral va discórrer una d’aquestes cerimònies en les quals res sobra, però tampoc res falta, d’acord als hàbits del país. Per a molts noruecs, perviu en la memòria la imatge de la família reial en ple, encapçalada per Harald, en aquest mateix temple, després de l’impacte pel doble atemptat del 2011 de Breivik. Uns dies després, el rei Harald va tocar la fibra dels noruecs en un discurs històric, lluitant amb les llàgrimes i compartint el dolor traumàtic de tot el país.
El monarca era una espècie d’avi per als seus compatriotes, cosa que inclou Marius Borg Hoiby, el fill gran de Mette-Marit, nascut d’una relació anterior, que l’ara reina consort va aportar a la família al casar-se amb Haakon el 2001. Llavors tenia cinc anys i Harald el va acollir com als seus nets biològics, els fills de Haakon o els de la princesa Marta Lluïsa.El monarca era una espècie d’‘avi’ per als seus compatriotes, cosa que inclou Marius Borg Høiby, el fill gran de Mette-Marit, nascut d’una relació anterior, que l’ara reina consort va aportar a la família al casar-se amb Haakon, el 2001. Llavors tenia cinc anys i Harald el va acollir com als seus nets biològics, els fills de Haakon o els de la princesa Marta Lluïsa.
Hoiby va ser condemnat al juny per dues violacions i altres agressions sexuals, està en règim d’arrest domiciliari i a l’espera que es resolgui el seu recurs contra aquesta sentència. Se’l va preservar de les càmeres durant el seu tumultuós judici. Va reaparèixer uns dies després de la mort del monarca portant el seu fèretre, juntament amb els fills i nets del difunt rei, fins a la capella ardent del palau. La seva presència va acaparar crítiques dels que ho consideren un afront per a les víctimes de la seva violència sexual.
Ahir també va assistir al funeral a la catedral, amb autorització policial. Va ocupar un banc en la segona fila, després de la família reial, de la qual no és membre. També en la segona fila es va asseure el xaman nord-americà Durek Verret, segon marit de la princesa Marta Lluïsa. La germana de Haakon està apartada de funcions representatives per controvèrsies i excentricitats que envolten el matrimoni.Aquest dimecres al funeral de la catedral d’Oslo, de nou amb una autorització policial. Va ocupar un banc a la segona fila del temple, després de la família reial, de la qual no és membre. També a segona fila es va asseure el xaman nord-americà Durek Verret, segon marit de la princesa Marta Lluïsa. La germana de Haakon està apartada de funcions representatives per successives controvèrsies i excentricitats que envolten el matrimoni.
Acabat el funeral de la catedral, el fèretre va ser transportat en processó fins a la capella d’Akershus per a l’enterrament, mentre quatre caces F-35 de les forces aèries noruegues sobrevolaven la catedral. La cerimònia d’Akershus era privada, reservada a la família directa. A la capella hi ha ja els sarcòfags de reis antecessors, com Olav i Marta, els pares de HaralFinalitzat el funeral de la catedral, el fèretre va ser transportat en processó fins a la capella d’Akershus per al seu enterrament, mentre quatre caces F-35 de les forces aèries noruegues sobrevolaven la catedral. La cerimònia d’Akershus era privada, reservada a la família directa. A la capella ja hi ha els sarcògrafs de reis antecessors, com Olav i Marta, els pares de Harald.
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