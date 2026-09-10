Polèmiques gratificacions de Trump
El president va regalar una paga de Nadal de 45.000 dòlars a tres col·laboradores pròximes i lleials, una d’elles Natalie Harp, la seva "impressora humana".
ÀLEX ÁLVAREZ GARCÍA
Unes revelacions en els formularis anuals de divulgació financera del personal de la Casa Blanca han desfermat una nova controvèrsia política i ètica en l’Administració de Donald Trump. Segons va revelar The Washington Post, que va accedir a diverses declaracions financeres dels funcionaris, el president dels EUA va entregar personalment substanciosos regals nadalencs en efectiu, per valor de 45.000 dòlars cada un, a tres de les seves col·laboradores més lleials i de més confiança, entre les quals hi ha la seva coneguda assistent executiva Natalie Harp, coneguda com a impressora humana.Revelacions als formularis anuals de divulgació financera del personal de la Casa Blanca han desencadenat una nova controvèrsia política i ètica en l’administració de Donald Trump. Segons va revelar en exclusiva ‘The Washington Post’, que va accedir a diverses declaracions financeres dels funcionaris, el president dels Estats Units va entregar personalment substanciosos regals nadalencs en efectiu per un valor de 45.000 dòlars cada un a tres de les seves col·laboradores més lleials i de més confiança, entre les quals la seva coneguda assistent executiva Natalie Harp, anomenada com la "impressora humana".
Una quarta figura del seu equip més pròxim, Walt Nauta, director d’operacions de l’Oficina Oval, va rebre un pagament en efectiu de 20.000 dòlars, segons les declaracions patrimonials que el Govern ha fet públiques aquesta setmana.Una quarta figura del seu equip pròxim, Walt Nauta, director d’operacions de l’Oficina Oval, va rebre per la seva banda un pagament en efectiu de 20.000 dòlars, d’acord amb les declaracions patrimonials que el govern va fer públiques aquesta setmana.
Les beneficiàries del pagament de 45.000 dòlars van ser Harp (35 anys), l’assessora de comunicacions Margo Martin (31 anys) i la subdirectora d’operacions de l’Oficina Oval, Chamberlain Harris (26 anys). La magnitud de la gratificació va sorprendre analistes i experts en ètica governamental: cadascun d’aquests pagaments equival a gairebé un terç del sou públic anual d’aquestes funcionàries, fixat en 150.000 dòlars segons l’informe oficial de salaris presentat per la Casa Blanca al Congrés. En el cas de Nauta, que té un salari anual de 175.000 dòlars, el xec va representar més de l’11% dels seus ingressos governamentals.Les beneficiàries del pagament de 45.000 dòlars són Natalie Harp (35 anys), l’assessora de comunicacions Margo Martin (31 anys) i la subdirectora d’operacions de l’Oficina Oval, Chamberlain Harris (26 anys). La magnitud de l’aiguainaldo ha sorprès tant analistes com experts en ètica governamental: cada un d’aquests tres pagaments equival a gairebé un terç (prop del 30%) del sou públic anual que perceben aquestes funcionàries, fixat en 150.000 dòlars segons l’informe oficial de salaris presentat per la Casa Blanca al Congrés. En el cas de Nauta, el salari anual del qual ascendeix a 175.000 dòlars, el xec va representar més de l’11% dels seus ingressos governamentals. Especialistes en dret ètic i història presidencial que han sigut consultats per diversos mitjans nord-americans coincideixen a assenyalar que no hi ha antecedents en la història moderna dels EUA d’un mandatari que entregui unes quantitats de diners tan altes als seus subordinats mentre ocupen càrrecs públics.Especialistes en dret ètic i història presidencial consultats per diversos mitjans nord-americans coincideixen que no existeixen antecedents en la història moderna dels Estats Units d’un mandatari entregant sumes de diners tan elevades als seus subordinats directes mentre aquests ocupen càrrecs públics.
En els formularis oficials presentats per les funcionàries, els pagaments figuren catalogats sota el concepte de "Cash gift for holidays [Regal en efectiu per a les festes]". No obstant, experts legals assenyalen que entregar sumes en efectiu d’aquesta magnitud d’un superior jeràrquic a subordinats en el Govern planteja dubtes ètics i possibles violacions a les lleis federals que regulen els obsequis, compensacions addicionals i influències indegudes dins del personal de l’Administració pública federal.Als formularis oficials presentats per les funcionàries, els pagaments figuren catalogats sota el concepte de "Cash Gift for Holidays" (Regalo en efectiu per a les festivitats). No obstant, experts legals assenyalen que entregar sumes en efectiu d’aquesta magnitud d’un superior jeràrquic a subordinats en el govern planteja greus dubtes ètics i possibles violacions a les lleis federals que regulen els obsequis, compensacions addicionals i influències indegudes dins del personal de l’administració pública federal.
Investigació del ‘Post’
En vista de la polèmica suscitada per la investigació del Post, la representació de la Casa Blanca va reaccionar immediatament rebutjant qualsevol irregularitat. Un portaveu va afirmar que el president manté una "pràctica de fa temps de donar regals de Nadal a persones del seu entorn, incloent-hi empleats i assistents, tant en l’àmbit governamental com durant la seva etapa al sector privat". Al seu torn, va recalcar que les bonificacions no estan vinculades al rendiment oficial del personal en el Govern i, per tant, argumenta, "són completament permissibles segons les normes legals i ètiques corresponents".
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