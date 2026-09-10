CRISI MIGRATÒRIA DE CEUTA
La Policia va revelar que «a diferència de Ceuta» els agents marroquins van realitzar en l’entorn de Melilla «intenses activitats operatives»
Un informe de la Guàrdia Civil revela que «a Ceuta la distància a recórrer nedant és menor» i que la detecció d’immigrants «es veu dificultada per la presència habitual de boires a la zona de l’estret de Gibraltar»
Tono Calleja Flórez
Un informe del 30 de juliol elaborat pels agents del Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF) de la Policia va revelar que «a diferència del que ha passat durant les primeres hores de desenvolupament de l’entrada massiva a Ceuta», en el cas de l’entorn de Melilla sí que es van detectar «intenses activitats operatives de la policia del Marroc». El document, que es va enviar el 31 de juliol a la Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior, analitza l’«activitat policial marroquina en el perímetre» de Melilla.
El relat del document del CENIF posa de manifest que la jornada del 30 de juliol es va iniciar a Melilla «sense activitat migratòria rellevant». No obstant, amb la consolidació de l’entrada massiva a Ceuta es va produir un «efecte contagi».
«Replicar l’entrada massiva de Ceuta»
«Una vegada es produeix la ruptura del perímetre i del dispositiu de control fronterer a Ceuta, s’adverteix un increment de crida a replicar a Melilla l’entrada massiva d’immigrants a través d’aplicacions de missatgeria instantània (WhatsApp) i xarxes socials (grups privats de Facebook)». I va ser en aquell moment en què la Policia espanyola va detectar «senyals incipients d’activitat».
Tot i que amb una «intensitat menor», prossegueix l’informe, als voltants de Melilla es van arribar «a reunir nombrosos grups de candidats a la immigració irregular, fet que va fer que es propagués la idea d’una rèplica de l’entrada massiva de Ceuta». Però la intervenció marroquina va frustrar aquesta operació. A més, a les 22.00 hores les autoritats espanyoles van ordenar el tancament dels passos fronterers de Melilla amb el Marroc, «cosa que va fer que es dispersessin els grups concentrats».
El document policial estima en 453 el nombre d’immigrants que van aconseguir accedir a Melilla entre les 00.26 hores i les 05.44 hores del 31 de juliol. «Els punts d’accés controlats de la frontera són els de Beni Enzar, Dique Sud, Farhana i Barri Xino. El punt més conflictiu del perímetre fronterer se situa a Dique Sud. Quant a les entrades nedant, la incidència ha sigut puntual però ininterrompuda al llarg de la nit», conclou l’informe.
Més distància a Ceuta que a Melilla
En l’esmentat document policial es detalla que el Grup de Fuentes Obertes del CENIF ja havia realitzat el 28 de juliol l’‘Informe d’Anàlisi de Risc sobre Possible Salt a la Valla aCeuta el 30/07/2026’, al mateix temps que es van difondre tres ‘Alertes de Risc sobre Entrades a Ceuta i Melilla’, dues de les quals dirigides als llocs fronterers d’aquestes Ciutats Autònomes (29/07/202 a les 21/09/202 i 30/07/2026 hores). i la tercera destinada als llocs fronterers de Ceuta, Algesires i Tarifa en el marc de l’Operació Minerva (30/07/2026 a les 14.37 hores)».
D’altra banda, en un informe sobre la pressió migratòria per nedadors a Ceuta que la Guàrdia Civil va redactar el 30 de juliol s’admet que la sentència del Suprem «afecta igualment Ceuta i Melilla», però les seves condicions geogràfiques i meteorològiques són diferents. «A Ceuta la distància a recórrer nedant és menor i la detecció es veu dificultada per la presència habitual de boires a la zona de l’estret de Gibraltar», assenyalaven els agents per explicar l’«increment de la pressió migratòria» detectat en aquesta ciutat autònoma en comparació amb la de Melilla.
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