El PP creu que s’ha destapat la "mentida d’Estat"
La formació popular utilitza els documents desclassificats per acusar el cap de l’Executiu de mentir "sense pudor" i amb "fredor"
Mariano Alonso Freire
El Partit Popular (PP) considera que els documents secrets sobre la crisi a Ceuta desclassificats ahir posen al descobert una "mentida d’Estat" per part de Pedro Sánchez. Així ho va manifestar en una compareixença davant els mitjans a l’escriptori del Congrés dels Diputats la portaveu del Grup Popular, Ester Muñoz, que va acusar el cap de l’Executiu d’haver "mentit" des de fa un mes sobre la gestió de l’allau migratòria a la ciutat autònoma, i si ho hagués fet "sense pudor, sense enrojolar-se, amb una fredor i una falta d’empatia alarmants".
Per Muñoz, el que ha passat és el colofó a la "guerra civil" que a parer seu han deslliurat en el si del Govern central els ministres d’Interior i Defensa, Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles, que durant tot el mes d’agost es van enfrontar a compte dels avisos de la intel·ligència, que el primer va negar una vegada i una altra, tantes com va ser desmentit per la segona. "Avui tots vostès han conegut, en aquesta informació que ha sigut desclassificada –no tota–, que el CNI es va posar en contacte explícitament amb la Delegació del Govern a Ceuta", va explicar brandint el document. La portaveu va recordar com "tot el Govern va sortir a recolzar públicament el delegat del Govern a Ceuta; vostès van preguntar a molts ministres, tots sabien que estaven mentint, saben que menteixen des del primer moment, i avui hem conegut aquesta mentida d’Estat", va concloure.
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