La mortalitat per suïcidi cau un 17% a Catalunya i es registren 556 defuncions el 2025
El primer Pla de prevenció del suïcidi desplega més de 150 accions i Salut ja prepara el segon
ACN - Redacció
La mortalitat per suïcidi a Catalunya ha caigut un 17% des del 2022 i el 2025 s'han registrat 556 defuncions per suïcidi o autolesió, segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. La taxa estandarditzada s'ha situat en 7,68 morts per 100.000 habitants, davant les 9,27 del 2022. Catalunya ha encadenat així tres anys consecutius de reducció de la mortalitat. En paral·lel, les consultes per ideació suïcida han augmentat un 17% el 2025, mentre que, per primer cop en els darrers anys, les temptatives ateses han disminuït un 7%. Això indica que més persones han demanat ajuda abans d'una temptativa. Les dades coincideixen amb el primer Pla de prevenció del suïcidi, que ha impulsat més de 150 actuacions. Salut ja prepara el segon.
La taxa estandarditzada de mortalitat per suïcidi a Catalunya ha passat de 9,27 morts per 100.000 habitants el 2022 a 9,20 el 2023, 7,91 el 2024 i 7,68 el 2025, segons les dades provisionals disponibles. Això ha representat una reducció aproximada del 17% en tres anys i es preveu que s’hagi reduït prop d’un 3,5% respecte de l’any 2019.
El 2025, el 75% de les 556 defuncions registrades s’han produït en homes (413 suïcidis), que han continuat presentant una mortalitat per suïcidi clarament superior a la de les dones (143 suïcidis).
Increment en alguns grups d’edat
Amb tot, l’evolució favorable no ha estat homogènia en tots els grups de població. Les dades han mostrat increments en alguns grups d’edat, especialment en dones d’entre 40 i 59 anys i homes d’entre 55 i 74 anys. Aquestes diferències han reforçat la necessitat de continuar identificant els grups amb més risc i adaptar-hi les estratègies preventives.
El grup demogràfic amb una mortalitat més elevada per suïcidi ha estat el dels homes majors de 85 anys (31 suïcidis). En dones, les majors de 85 anys (7 suïcidis) i el grup de 50 a 59 anys (39 suïcidis) han estat els que han presentat una taxa de mortalitat més elevada per aquesta causa.
Més persones demanen ajuda abans d’una temptativa
Les dades assistencials també han mostrat un canvi rellevant en la detecció de les conductes suïcides. L’any 2025, la taxa de temptatives de suïcidi ateses als serveis d’urgències i a la xarxa de salut mental i addiccions ha disminuït per primera vegada en els darrers anys, amb una reducció del 7% respecte del 2024.
Al mateix temps, ha augmentat un 17% el nombre de persones ateses per ideació suïcida, és a dir, persones que han demanat ajuda perquè han tingut pensaments suïcides abans que s’hagi produït una temptativa.
Aquest increment de les consultes per ideació suïcida indica una capacitat més elevada per identificar situacions de risc i ofereix més oportunitats per intervenir precoçment i evitar que la situació progressi. Facilitar la cerca d’ajuda i garantir una resposta ràpida davant els primers senyals de risc constitueixen, per tant, una de les prioritats de l’estratègia de prevenció.
Primer Pla de prevenció del suïcidi
El primer Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya, desplegat entre 2021 i 2025, ha plantejat per primera vegada una estratègia de país, multinivell i intersectorial, combinant actuacions sobre les persones, els serveis, les comunitats i el conjunt de la societat.
Una de les actuacions més rellevants ha estat la creació, el juny de 2022, de la Taula de salut mental en el marc del 061 Salut Respon, que ofereix atenció especialitzada les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, tant a persones amb ideació o conducta suïcida com a familiars i professionals. La Taula, integrada per professionals d’infermeria de salut mental, psicologia i psiquiatria, permet valorar cada situació, donar suport immediat i activar, quan és necessari, els recursos assistencials i d’emergències.
Des de la seva constitució, el juny de 2022, fins al juny de 2026, la Taula ha atès un total de 77.024 consultes, la qual cosa representa un 1,8% del total de trucades ateses pel 061.
L’any 2025, el servei 061 Salut Respon ha atès un total de 18.811 consultes sanitàries amb criteri de risc de suïcidi, la qual cosa suposa una mitjana de 52 consultes diàries. Durant la trucada, s’analitza la situació i, si hi ha perill imminent de risc per a la vida de la persona, es fa contenció telefònica i es donen consells. La durada mitjana de la trucada ha estat de 20 minuts i en un 64% dels casos s’ha requerit l’activació d’una ambulància del SEM.
Des del juny del 2022 fins al juny del 2026, en aquest tipus de consultes, la franja prevalent ha estat la de 20 a 29 anys (amb 12.800 consultes), seguida de la de 40 a 49 anys (amb 11.415). D’altra banda, el 85% de les persones ateses ja tenien un diagnòstic previ d’algun trastorn de salut mental.
Un altre pas rellevant ha estat la creació de l’Observatori de Prevenció del Suïcidi de Catalunya, que reforça la capacitat de conèixer i analitzar el fenomen, identificar grups i situacions de major risc i avaluar les polítiques i intervencions desplegades.
Paral·lelament, s’ha reforçat el Codi Risc Suïcidi, l’instrument del sistema sanitari català per a la detecció, valoració, atenció i seguiment de les persones amb risc de suïcidi. El seu desenvolupament ha permès millorar els circuits assistencials, reforçar el seguiment després d’una conducta suïcida i avançar cap a una intervenció més precoç i proactiva.
Durant aquests anys, a més, s’han elaborat guies, protocols i circuits de detecció i actuació conjuntament amb altres departaments i institucions, especialment en els àmbits de l’educació, la protecció a la infància i l’adolescència, la justícia i les universitats. Aquests instruments tenen com a objectiu que els professionals que estan en contacte quotidià amb infants, adolescents, joves i persones en situació de vulnerabilitat puguin identificar senyals d’alerta, saber com actuar i activar de manera àgil els recursos necessaris.
El Pla ha impulsat igualment la formació de professionals de diferents sectors i cinc campanyes de comunicació dirigides a reduir l’estigma, afavorir que es pugui parlar del suïcidi de manera segura, facilitar la cerca d’ajuda i donar a conèixer els recursos disponibles.
Una nova etapa en la prevenció del suïcidi
Salut ja està elaborant el segon Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya, que partirà de l’avaluació i els aprenentatges de la primera experiència. Permetrà consolidar les actuacions desplegades, reforçar aquelles que han demostrat més valor i intensificar la prevenció i la detecció precoç, amb especial atenció als grups de població que presenten més risc.
També s’intensificarà la dimensió comunitària i territorial de la prevenció, aprofundint en la coordinació amb el món local i amb els diferents sectors que poden contribuir a detectar situacions de vulnerabilitat, facilitar la cerca d’ajuda i acompanyar les persones i els seus entorns.
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