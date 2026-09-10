Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agenda 11SViolència juvenilFossar de les MoreresPle de CallúsIncendi a MontjuïcCorre de bou de Cardona
instagramlinkedin

Salvador Illa, amb motiu de la Diada: "És el moment de renovar la confiança en nosaltres mateixos i en el país"

En el missatge institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, el cap de l’Executiu reivindica la “unitat de país” per afrontar els principals reptes de Catalunya

Illa defensa que “som i volem continuar sent un sol poble” i que “ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el seu missatge institucional

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durant el seu missatge institucional / Ruben Moreno

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida, en el missatge institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, a renovar “la confiança en nosaltres mateixos” i “la confiança en el país”. El cap de l’Executiu ha assegurat que “és el moment de renovar la confiança en el país, la confiança en les institucions i en les persones, la confiança en les potencialitats que tenim, que són moltes”.

Durant el missatge, el president ha reivindicat la capacitat de Catalunya per afrontar els reptes globals i ha defensat que “avui, en ple segle XXI, Catalunya ha de ser l’avançada per a la resta de països d’Europa i del món”. “Alcem la mirada. Prenguem consciència del moment transcendental que viu el món”, ha afirmat, i s’ha referit a la seguretat i l’autonomia d’Europa, la guerra a Ucraïna, la irrupció de la intel·ligència artificial i les conseqüències del canvi climàtic.

El president Illa ha remarcat que “Catalunya està al costat de la pau i dels valors fundacionals de la Unió Europea”, que aposta per “una tecnologia al servei de la dignitat de les persones” i que “afronta el canvi climàtic guiada per la ciència”. “Ciència i consciència”, ha reivindicat.

El cap de l’Executiu també ha fet una crida a actuar amb “la mateixa unitat de país que sabem assolir quan cal” en àmbits com l’educació, les infraestructures, l’accés a l’habitatge o el nou model de finançament autonòmic. “En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya”, ha subratllat.

En aquesta línia, el president Illa ha defensat la necessitat d’“elevar el llistó de la nostra exigència i excel·lència col·lectives”. “Ni el conformisme ni el pessimisme formen part del nostre tarannà. Som gent treballadora, amb empenta, amb valors i amb imaginació”, ha afirmat, abans de posar en valor diferents exemples de talent, progrés i servei públic arreu del país.

El cap de Govern ha reivindicat també la convivència i el sentiment compartit de pertinença. “A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble”, ha afirmat, i ha defensat que “ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes”. En aquest sentit, ha remarcat que Catalunya és “un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d’arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país”. “No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència de Catalunya. A casa nostra l’odi no hi té cabuda”, ha advertit.

Notícies relacionades

Finalment, el president Illa ha assegurat que “Catalunya ho té tot perquè li vagi bé” i ha recordat l’objectiu d’“esdevenir el millor lloc d’Europa per a viure, conviure, estudiar, treballar, invertir, crear, emprendre, estimar i somiar”. “La Diada és una invitació a fer-ho plegats. Barri a barri. Poble a poble. Ciutat a ciutat”, ha conclòs.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
  2. Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
  3. No sento pressió per ser el nebot del Nandu Jubany; la pressió me la poso jo mateix
  4. L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
  5. Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027
  6. Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
  7. Un temporal molt irregular deixa més de 50 litres a punts del Berguedà i del Ripollès
  8. Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa

Salvador Illa, amb motiu de la Diada: "És el moment de renovar la confiança en nosaltres mateixos i en el país"

Salvador Illa, amb motiu de la Diada: "És el moment de renovar la confiança en nosaltres mateixos i en el país"

El Kids&Us testeja el Barça, el gegant que un manresà vol fer reviure

El Kids&Us testeja el Barça, el gegant que un manresà vol fer reviure

Com revisar la teva mascota a casa: els consells d’una veterinària per detectar problemes a temps

Com revisar la teva mascota a casa: els consells d’una veterinària per detectar problemes a temps

Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: «Treballar 14 hores no era un problema»

Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: «Treballar 14 hores no era un problema»

Dos manresans aposten per la festa de dia amb Concepte Zero, una proposta d'oci amb música house

Dos manresans aposten per la festa de dia amb Concepte Zero, una proposta d'oci amb música house

"M'han punxat, m'han punxat!", el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa

"M'han punxat, m'han punxat!", el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa

Necrològiques de l'11 de setembre del 2026

Necrològiques de l'11 de setembre del 2026

Què està passant amb la violència juvenil: edats més primerenques, navalles i una agressivitat cada vegada més normalitzada

Què està passant amb la violència juvenil: edats més primerenques, navalles i una agressivitat cada vegada més normalitzada
Tracking Pixel Contents