Salvador Illa, amb motiu de la Diada: "És el moment de renovar la confiança en nosaltres mateixos i en el país"
En el missatge institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, el cap de l’Executiu reivindica la “unitat de país” per afrontar els principals reptes de Catalunya
Illa defensa que “som i volem continuar sent un sol poble” i que “ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes”
Regió7
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida, en el missatge institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, a renovar “la confiança en nosaltres mateixos” i “la confiança en el país”. El cap de l’Executiu ha assegurat que “és el moment de renovar la confiança en el país, la confiança en les institucions i en les persones, la confiança en les potencialitats que tenim, que són moltes”.
Durant el missatge, el president ha reivindicat la capacitat de Catalunya per afrontar els reptes globals i ha defensat que “avui, en ple segle XXI, Catalunya ha de ser l’avançada per a la resta de països d’Europa i del món”. “Alcem la mirada. Prenguem consciència del moment transcendental que viu el món”, ha afirmat, i s’ha referit a la seguretat i l’autonomia d’Europa, la guerra a Ucraïna, la irrupció de la intel·ligència artificial i les conseqüències del canvi climàtic.
El president Illa ha remarcat que “Catalunya està al costat de la pau i dels valors fundacionals de la Unió Europea”, que aposta per “una tecnologia al servei de la dignitat de les persones” i que “afronta el canvi climàtic guiada per la ciència”. “Ciència i consciència”, ha reivindicat.
El cap de l’Executiu també ha fet una crida a actuar amb “la mateixa unitat de país que sabem assolir quan cal” en àmbits com l’educació, les infraestructures, l’accés a l’habitatge o el nou model de finançament autonòmic. “En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya”, ha subratllat.
En aquesta línia, el president Illa ha defensat la necessitat d’“elevar el llistó de la nostra exigència i excel·lència col·lectives”. “Ni el conformisme ni el pessimisme formen part del nostre tarannà. Som gent treballadora, amb empenta, amb valors i amb imaginació”, ha afirmat, abans de posar en valor diferents exemples de talent, progrés i servei públic arreu del país.
El cap de Govern ha reivindicat també la convivència i el sentiment compartit de pertinença. “A Catalunya som i volem continuar sent un sol poble”, ha afirmat, i ha defensat que “ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes”. En aquest sentit, ha remarcat que Catalunya és “un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d’arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país”. “No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència de Catalunya. A casa nostra l’odi no hi té cabuda”, ha advertit.
Finalment, el president Illa ha assegurat que “Catalunya ho té tot perquè li vagi bé” i ha recordat l’objectiu d’“esdevenir el millor lloc d’Europa per a viure, conviure, estudiar, treballar, invertir, crear, emprendre, estimar i somiar”. “La Diada és una invitació a fer-ho plegats. Barri a barri. Poble a poble. Ciutat a ciutat”, ha conclòs.
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