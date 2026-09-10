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Sánchez a Abascal: "Jo seré un gos, però no tinc amo"

Ceuta, la ‘llei de nets’ i l’informe PISA centren el xoc del president amb l’oposició en la sessió de control al Govern

Sánchez a Abascal: «Jo seré un gos, però no tinc amo»

Sánchez a Abascal: «Jo seré un gos, però no tinc amo» / Eduardo Parra - Europa Press

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M.A.F.

Madrid

El Congrés va celebrar ahir la primera sessió de control al Govern central del curs polític, en la qual el president Pedro Sánchez es va enfrontar a les preguntes d’Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal i Gabriel Rufián amb la llei de nets, l’informe PISA i la crisi de Ceuta com a assumptes principals.

Sánchez va respondre la pregunta d’Abascal, que el va acusar d’haver convertit Espanya en un "protectorat marroquí" i va prometre que en un Govern amb Vox ningú manarà sobre el país, enumerant com a exemple diverses capitals mundials, entre les quals "Washington", cosa que va provocar una reacció sarcàstica per part dels grups de l’esquerra. Sánchez li va replicar: "Té broma que vostè, a part de les mentides i la desinformació, em faci a mi aquesta acusació, quan si algú va amb una corretja al coll és vostè. Per això aplaudeix els aranzels d’uns i els genocidis d’altres", va afirmar amb referència al president nord-americà, Donald Trump, i al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, abans d’acabar la seva intervenció: "A diferència de vostè, jo seré un gos, però no tinc amo".

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Feijóo es va referir a la suspensió cautelar dels efectes electorals de la llei de nets, que segons el seu parer demostraria la intenció del Govern central de "manipular el cens", una cosa que, va vaticinar, "tampoc li sortirà bé".

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