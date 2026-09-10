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Estats Units

Trump promet 5.000 dòlars a cada ciutadà nord-americà si el seu partit guanya eleccions de novembre

Els republicans s’enfronten a unes atapeïdes eleccions legislatives de mig mandat, en les quals històricament el partit en poder perd escons a la Cambra de Representants

5.000 dòlars per a cada adult: la promesa de Trump si el seu partit guanya les eleccions del novembre

5.000 dòlars per a cada adult: la promesa de Trump si el seu partit guanya les eleccions del novembre / Sara Fernández García / PI STUDIO

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Àlex Álvarez García

Barcelona

El president dels Estats Units, Donald Trump, va prometre aquest dimecres entregar cinc mil dòlars a cada adult nord-americà si el seu partit manté el control del Congrés després de les eleccions de mitjana el proper tres de novembre.

En declaracions als seus seguidors durant la convenció nacional del partit Republicà a Dallas, Texas, el mandatari va assegurar que si «els republicans guanyen» entregarà un «dividend» a tots els ciutadans, sense entrar en detalls sobre el contingut del programa o com serà feta aquesta transferència.

Els

estan «fent una fortuna», a través dels aranzels, van assegurar el mandatari: «Si els republicans guanyen, vostès guanyen amb nosaltres i tindran 5.000 dòlars», va afegir el mandatari.

Els republicans enfronten a unes atapeïdes eleccions legislatives al novembre, en les quals històricament el partit en poder perd escons a la Cambra de Representants.

Les últimes enquestes projecten una victòria demòcrata per al control de la Cambra baixa i una probabilitat 50/50 en la majoria del Senat, segons va indicar aquest dimarts l’agregador de resultats d’enquestes Decision Desk HQ.

A petició de Trump, el líder de facto dels republicans, el partit celebra dimecres i dijous una inusual convenció nacional, ja que aquestes usualment tenen lloc l’any on hi ha eleccions presidencials per triar el candidat a la Casa Blanca.

En l’esdeveniment té, centrat en la figura de Trump, que va fer un discurs per més d’una hora dimecres a la nit, membres del gabinet de Govern, legisladors, figures de l’espectacle i polítics conservadors van lloar les polítiques de la Casa Blanca en assumptes des de l’economia fins al control migratori.

No és la primera vegada que el president republicà promet entregar diners directament als nord-americans.

A inicis del seu mandat, l’ara difunt Departament d’Eficiència Governamental (DOGE, en anglès), liderat per

, va prometre també un «dividend» més de 79 milions de llars, que no va acabar efectuant-se.

Al seu torn, a principis d’aquest any, en el punt àlgid de la guerra aranzelària, el mandatari va flotar la idea de donar xecs per 2.000 dòlars als ciutadans de classe mitjana i baixa, una promesa que tampoc s’ha materialitzat.

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En les eleccions de terme mitjà del pròxim 3 de novembre es renovaran els 435 escons de la Cambra de Representants i 35 dels 100 que componen el Senat.

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