25è aniversari
Els EUA commemoren el 25è aniversari de l’11S a la zona zero amb quatre expresidents però sense Trump
L’acte d’aquest any afegeix un minut de silenci pels qui van morir de malalties vinculades als atemptats
De l’11-S a Trump: 25 anys que van transformar la política exterior dels Estats Units
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Irene Benedicto
Els Estats Units commemoren aquest divendres25 anys dels atemptats de l’11 de setembre del 2001, que van causar 2.977 morts al World Trade Center, el Pentàgon i Pensilvània. Donald Trump assisteix a l’acte del Pentàgon, mentre que la cerimònia principal de la Zona Zero reuneix familiars de les víctimes, supervivents, equips d’emergències i bona part de la classe política nord-americana.
Allà hi han acudit els quatre expresidents vius – Joe Biden, Bill Clinton, George W. Bush i Barack Obama— i el vicepresidenta J. D. Vance, que representa l’Administració de Trump. També hi és present l’alcalde de Nova York , ZohranMamdani, que ha definit aquest aniversari com una «obligació sagrada» per honrar els qui «ens van ser arrabassats» mitjançant la cura mútua.
Trump, no obstant, ha trencat la tradició i s’ha saltat la cita, ja que els presidents porten assistint 25 anys a l’acte però, des del 2012, no pronuncien un discurs, per tal de protegir l’acte de convertir-se en un esdeveniment polític i concentrar l’homenatge en les famílies i en la lectura dels noms dels morts.
Una ferida oberta
La cerimònia incorpora aquest any un setè minut de silenci. Els sis tradicionals recorden els impactes dels avions, la caiguda de les Torres Bessones, l’atac al Pentàgon i l’accident del vol 93. El nou homenatge està dedicat als que van morir posteriorment per malalties vinculades a l’11-S, especialment després de l ’exposició a la pols i els materials tòxics de la Zona Zero.
En un quart de segle, més de 9.000 persones han mort per patologies relacionades amb els atemptats i les seves conseqüències. La xifra supera àmpliament les víctimes mortals directes del 2001 i ha convertit l’ impacte sanitari en una part cada vegada més visible de la commemoració.
Mamdani ha participat durant els últims dies en actes de record en parcs de bombers i comissaries i en activitats de voluntariat. La seva presència a la Zona Zero ha provocat crítiques d’antics responsables de la ciutat i d’alguns familiars de víctimes. L’alcalde assistirà a més a la tarda a un servei interreligiós a prop del memorial.
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