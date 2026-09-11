‘Fact-checking’
25 anys de teories de la conspiració (desmentides)
Notícies falses a les xarxes i comunitats ‘online’ acusen el Govern dels EUA d’amagar proves per controlar la població, especulen amb actuacions secretes i invoquen l’antisemitisme
El fuel dels avions no va poder fondre l’acer de bigues i columnes de les torres, però en realitat només va caldre que l’acer s’escalfés prou per estovar-se i doblegar-se
Ariadna Mañé
Les teories de la conspiració sobre l’11S van començar el mateix dia del 2001 en què dos avions es van estavellar contra les Torres Bessones, i continuen 25 anys després. El "moviment de la veritat" (Truth Movement) segueix actiu a les xarxes, webs i fòrums com 9/11 Visibility Project i AttackOnAmerica. Afirmen que el Govern dels EUA amaga informació perquè la població accepti un règim més autoritari. Les seves cinc teories més compartides són totes desmentides:
"Les Torres no van caure pels avions sinó per explosions provocades".
És impossible que l’impacte dels avions provoqués que les Torres Bessones caiguessin, sinó que van ser explosius, afirmen els truthers, que desafien els informes. Diuen que el fuel dels avions no hauria pogut fondre l’acer de bigues i columnes, ja que les flames de querosè, que crema a prop dels 800 graus, no poden fondre el metall, de manera que faria falta arribar als 1.510 graus. En realitat, només va caldre que l’acer s’escalfés prou per estovar-se i doblegar-se. Així ho indica la investigació de l’Institut Nacional d’Estàndards i Tecnologia dels EUA (NIST): l’acer es va plegar cap endins i els pisos on van impactar els avions es van desplomar sobre els de sota i va començar una reacció en cadena que va fer la resta. Cap investigació va trobar proves d’una explosió.
"El Govern dels EUA ho sabia i va ordenar a l’Exèrcit no intervenir".
Costa creure que un dels exèrcits més poderosos del món no pogués parar dos avions comercials. Els incrèduls asseguren que no només ho sabien, sinó que el Govern de George W. Bush va donar ordres de no intervenir. L’aleshores Departament de Defensa va dir que hi va haver molta confusió a l’inici. Feia falta saber cap a on anaven els avions, una informació que arribava i es gestionava en temps real, segons la sergent Stacia Rountree. Des de la primera trucada, a les 8.37, que avisava del segrest, fins al primer impacte van passar 10 minuts. Tot i així, els primers caces es van enlairar a les 8.53, sis minuts després. El sergent Jeremy Powell afegeix que, en aquell moment, l’atenció militar estava fixada en possibles atacs des de l’exterior del país, i el sistema de radar estava configurat per a això.
"L’atac al Pentàgon no va poder ser un avió civil".
A les 9.37, un avió es va estavellar contra el Pentàgon. El Truth Movement afirma que el forat que va deixar l’avió era massa petit per a un Boeing 757 i que en realitat va ser un míssil. L’avió del Pentàgon no va impactar de ple en l’edifici, segons l’estudi de la Societat Americana d’Enginyers Civils, sinó que primer va xocar contra el sòl i va continuar avançant fins a impactar en el segon pis amb el morro i l’ala dreta.
"El WTC 7 va ser enderrocat amb explosius i, doncs, no es va poder esfondrar per l’atac".
Gairebé set hores després de l’ensorrament de les Torres Bessones, a les 17.30, va caure un altre edifici del World Trade Center, el WTC 7, a uns 100 metres de les torres. Qui dubta de les explicacions del Govern afirma que va ser demolit a propòsit, perquè és impossible que l’edifici caigués arran dels atacs. En realitat, els danys van ser causats per un incendi de set hores, iniciat per les restes caigudes de les torres, que no es va poder apagar perquè el sistema d’extinció va fallar a l’estar malmeses les canonades d’aigua després de la caiguda de les torres. Una columna de càrrega de pes es va esfondrar, i això va provocar una cadena de pisos que queien sobre els inferiors, segons explica el NIST. No hi van trobar restes d’explosius.
"Els treballadors jueus del WTC estaven avisats i per això no van anar a treballar".
Una conspiració afirma que 4.000 jueus israelians que treballaven al World Trade Center no hi van anar aquell dia perquè que sabien què passaria. El nombre exacte de víctimes jueves no se sap, ja que es desconeix la religió o etnicitat dels afectats. Les estimacions apunten a una xifra entre 200 i 400 víctimes jueves, amb casos documentats, cosa que desmenteix aquesta teoria.
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