Congrés dels Diputats
El Congrés aprova la nacionalitat per als sahrauís
Només Vox s’oposa a la norma, que tira endavant amb l’abstenció crucial del PP i la de Junts i el vot a favor del PSOE
Mariano Alonso Freire
El Congrés dels Diputats va aprovar aquest dijous la llei que concedeix la nacionalitat espatlla als sahrauís nascuts sota bandera espanyola i als seus descendents que viuen al Sàhara Occidental, territori controlat pel Marroc des que fa 50 anys Espanya abandonés la seva antiga colònia. Amb molts representants sahrauís a la tribuna de convidats, la Cambra baixa va aprovar la norma gràcies a la decisiva abstenció del Partit Popular (PP), que junt amb la de Junts i el vot favorable del PSOE i els seus socis, va deixar Vox com l’únic partit que es va oposar a la norma.
No obstant, els d’Alberto Núñez Feijóo, les esmenes parcials del text del qual van ser rebutjades per la majoria, tractaran ara de modificar la norma al Senat, perquè la nacionalitat als sahrauís, a la qual no s’hi oposen, no es concedeixi per carta de naturalesa i sí per una norma vinculada a la residència. El debat parlamentari sobre la norma i la seva aprovació va arribar en plena crisi de Ceuta després de l’allau migratòria viscuda aquest estiu i just la setmana en què el Tribunal Suprem (TS) ha suspès els efectes electorals de l’anomenada llei de nets, una disposició de la llei de memòria democràtica que pretén concedir igualment la nacionalitat espanyola als descendents d’exiliats de la Guerra Civil i de la dictadura, molts dels quals van marxar a països llatinoamericans.
Crítiques al gir de Sánchez
Precisament per això, s’havia generat una important expectació sobre quin serà el sentit del vot del Partit Popular (PP), la primera força de la Cambra baixa i la que lidera l’oposició al Govern de Pedro Sánchez. D’una banda, els populars no han deixat de criticar des de l’any 2022 el gir imprès per Sánchez a la tradicional posició espanyola sobre la seva antiga colònia, admetent per primera vegada la sobirania marroquina sobre aquesta. I fins i tot més enllà d’això, hi ha tota una generació de dirigents del partit tradicional de la dreta espanyola, la que és una mica més jove que el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, i en la qual es poden incloure figures com el portaveu nacional del partit, Borja Sémper, o alguns dels barons autonòmics, com el president de la Junta d’Andalusia, Juan Manuel Moreno, o el del Govern d’Aragó, Jorge Azcón, entre molts d’altres, que tenen una antiga i estreta vinculació amb la defensa dels sahrauís, en la qual per exemple sempre ha sigut molt activa Noves Generacions, l’organització juvenil del partit.
Això últim va inclinar la balança cap al recolzament a la norma, i de fet la portaveu del Grup Popular al Congrés, Ester Muñoz, es va manifestar aquest dimecres, vigília de la votació, favorable a la concessió d’aquesta nacionalitat. "És un deute que tenim amb el poble sahrauí" va afirmar a La Sexta.
Els paral·lelismes entre els sahrauís i els descendents d’espanyols que van abandonar el país durant la Guerra Civil i els primers anys del règim de Francisco Franco no s’escapen a ningú, i la coincidència temporal entre la reforma que es vota al Congrés i la resolució del TS sobre la llei de nets posen els populars en una complexa tessitura que la cúpula del partit va mirar de resoldre durant el debat d’aquesta proposició de llei. Des de fa quatre anys, les crítiques a Sánchez pel seu gir en la tradicional posició espanyola sobre el Sàhara són un dels escassíssims assumptes, si no l’únic, en què hi ha hagut una certa connivència política, òbviament contra natura, entre el partit majoritari de la dreta i els grups aliats del PSOE, tant el soci de coalició, Sumar, com els socis parlamentaris.
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