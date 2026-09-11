Desgast del Govern
La gestió de la crisi a Ceuta fa saltar les alarmes al PSOE: «No podem disparar-nos trets al peu»
Les revelacions dels papers de Ceuta no fan més que aguditzar la solitud de Sánchez, amb els socis deixant anar amarres. El cap de l’Executiu, però, aconsegueix tallar el xoc públic entre Defensa i Interior
Crisi de Ceuta, última hora en directe: obertura de l’any judicial, ‘llei de nets’ i totes les reaccions a la desclassificació dels informes del CNI
Iván Gil
Ni l’«ofensiva» mediàtica de Pedro Sánchez per defensar la gestió del Govern en la crisi de Ceuta ni la desclassificació de documents secrets han rebaixat la preocupació a les files socialistes. Tampoc han servit per contenir el creixent malestar entre els socis d’investidura, que van elevar les crítiques en el ple del Congrés i fins i tot en alguns casos van reclamar dimissions. El que sí que sembla encarrilar-se és el xoc dins del Consell de Ministres entre Interior i Defensa, després de contradir-se sobre si hi va haver o no alertes prèvies del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). La ministra de Defensa, Margarita Robles, va matisar les seves posicions qualificant el succeït com «un fenomen d’una magnitud que no era previsible». Sense deixar de demanar autocrítica, al considerar que «tots hem d’aprendre i treure lliçons», va treure la bandera blanca per demanar unitat i deixar les discrepàncies a un costat.
«No podem disparar-nos trets al peu», recriminaven a la cúpula del PSOE respecte a això d’aquest enfrontament públic en una qüestió tan sensible, ara judicialitzada, entre Robles i Marlaska. Dos dels tres únics ministres, al costat de Luis Planas, que porten al Consell de Ministres des del primer govern de Sánchez el 2018 i al capdavant de departaments considerats d’Estat. Per això, les mateixes fonts de la direcció federal assenyalaven com una línia vermella que s’interpretés la versió contraposada de la titular de Defensa, «per defensar els seus», amb referència al CNI, com una falta de recolzament al cap de l’Executiu. «Ella és com és, però recolza Pedro [Sánchez]», afegien fent lliscar la necessitat de llançar un missatge d’unitat interna en aquests moments.
L’amenaça d’enquistar-se la crisi a Ceuta manté en guàrdia les federacions, en ple procés de proclamació de candidatures per a les municipals i autonòmiques. Ja després de la tornada de l’aturada estival, en diverses federacions elevaven la pressió buscant garanties que les eleccions generals es convoquessin abans dels comicis locals i regionals del maig del 2027. Sánchez ha evitat confirmar-l’hi, més enllà de descartar un ‘superdiumenge’ electoral. Per això creixi la seva intranquil·litat, igual com el desgast del Govern segons coincideixen a concloure les diferents enquestes privades.
Sense concessions, el president socialista de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, arremetia aquest dijous amb duresa contra el Govern al considerar que «estem davant un dels grans desastres de gestió» i vaticinar que pot «acabar passant com la primera o segona gran mentida de la democràcia», amb referència a l’autoria dels atemptats de l’11-M. Va qüestionar així la interpretació del Govern sobre els documents desclassificats, al continuar afirmant que el CNI no va enviar cap «avís o alerta formal a la seva cadena de comandament ni cap membre de l’Executiu per cap via». En vista d’això, va assenyalar que la clau és si «es va fer alguna cosa, molt, o no es va fer res».
Els socis d’investidura han continuat deixant anar amarres amb el Govern en aquest context. Fonts parlamentàries d’un d’aquests grups consideren que la crisi a Ceuta pot generar un desgast per al Govern central més gran que les causes judicials. Especialment crític es va manifestar el diputat d’ERC, Francesc-Marc Álvaro des de la tribuna en la sessió plenària, titllant d ’incomprensible que «cap membre del Gabinet hagi dimitit». Des de Compromís, la diputada Àgueda Micó, va coincidir a reclamar cessaments animant a «començar amb el delegat del Govern a Ceuta».
Corregir la «falta de presència»
Els nacionalistes bascos van fer equilibris al qüestionar tant la «falta de tensió» en les alertes emeses pels serveis d’intel·ligència com la «correlativa laxitud de la seva recepció» per part del Govern. Més directe es va mostrar el diputat Mikel Legarda censurant la «inacció» durant el mes d’agost per part del Govern i la seva «timorata consideració amb el Marroc».
Els socialistes van mirar d’enviar un missatge de fermesa al facilitar que prosperés la iniciativa per a la nacionalització dels sahrauís nascuts sota l’administració espanyola d’aquest territori. Un altre senyal en aquesta línia és la futura visita del Rei a Ceuta i Melilla, encara sense data, en la qual treballen la Moncloa i la Casa Reial.
La impaciència per recuperar la iniciativa i sortir del clot de la crisi de Ceuta es deixa entreveure en l’Executiu. Per això l’exposició mediàtica de Sánchez, que té previst encadenar tres setmanes seguides amb entrevistes. No en va, fonts socialistes fan autocrítica sobre això que «potser va faltar presència» durant el mes d’agost o «més habilitat informativa» per traslladar que el Govern sí que hauria estat centrat en la gestió de la crisi.
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