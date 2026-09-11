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Onze de Setembre

Els Mossos carreguen en el xoc entre Aliança i antifeixistes al Fossar

Manifestants de l’esquerra independentista i antifeixistes, ahir.Manifestants de l’esquerra independentista i altres entitats antifeixistes. | JORDI OTIX

Manifestants de l’esquerra independentista i antifeixistes, ahir.Manifestants de l’esquerra independentista i altres entitats antifeixistes. | JORDI OTIX

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Gisela Boada

Barcelona

El Fossar de les Moreres ha tornat a convertir-se aquest dijous en el principal focus de tensió de la vigília de la Diada. La presència de la líder d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha fet coincidir en tot just uns metres centenars de simpatitzants de la seva formació amb prop d’un miler de manifestants de l’esquerra independentista i col·lectius antifeixistes i antiracistes. Entre tots dos, un ampli dispositiu dels Mossos d’Esquadra, amb més d’una vintena de furgons antiavalots desplegats als voltants, ha mirat durant hores d’impedir el xoc directe. La tarda ha deixat diverses càrregues policials, tres detinguts i cinc investigats entre els manifestants antifeixistes, com ha pogut comprovar aquest diari.

La doble convocatòria ha obert la Diada en un clima de forta polarització. A l’interior del Fossar s’han concentrat al voltant de 500 simpatitzants d’Aliança Catalana, formació d’extrema dreta, que han rebut Orriols entre crits xenòfobs com "aigua i sabó, és la solució", "Catalunya catalana" o "puta CUP i puta CUP i puta Espanya". A pocs metres, una manifestació antifeixista i antiracista, encapçalada per Alerta Solidària, Arran –organització juvenil vinculada a l’espai polític de la CUP–, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Endavant i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), ha ocupat tot el passeig del Born amb més de dos mil assistents, entre consignes com "cap persona és il·legal" i "aquí estem els antifeixistes".

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Un tercer grup, que aplegava al voltant d’un centenar de manifestants que estaven vinculats a la Intersindical, es va situar al carrer de l’Argenteria, a uns cent metres del Fossar. El dispositiu policial hi va establir diversos cordons per mantenir separats els grups i bloquejar els accessos a la plaça.

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