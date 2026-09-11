Estrena de Peramato en l’acte
La fiscal general de l’Estat recalca la necessitat de protegir la infància
El Periódico
La fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, ha volgut començar aquest dijous el seu primer discurs formal en l’acte d’obertura de l’Any Judicial esmentant la crisi migratòria a Ceuta. Així, ha traslladat "un missatge de reconeixement i solidaritat a la ciutadania de Ceuta", de la qual diu que ha afrontat la situació, i ho continua fent davant situacions especialment complexes "amb serenitat, responsabilitat i amb proximitat a les persones migrants" en condicions d’especial vulnerabilitat que han arribat a les nostres fronteres.
Després d’això, ha incidit en la necessitat de "preservar el principi de legalitat i la necessitat del retorn a una situació de plena seguretat i normalitat, cosa que no està en absolut renyit amb els valors d’humanitat i respecte a la dignitat de totes les persones". Segons el parer de la fiscal general, "la protecció integral de la infància constitueix una de les responsabilitats més sensibles i exigents" per als fiscals. La seva visita a Ceuta el 27 d’agost, ha continuat, li va permetre comprovar personalment la feina dels fiscals, i per la seva banda, ha decidit el destacament temporal de tres fiscals de la Península a la Ciutat Autònoma, "mesura que es farà efectiva en dates pròximes".
Felip VI va declarar obert l’any judicial després d’escoltar el seu discurs –en el qual Peramato va oferir dades de l’última memòria del seu departament– i el de la presidenta del Suprem i el Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló.
Peramato, igual com han fet els seus antecessors en el càrrec en ocasió d’aquest discurs institucional, ha reclamat autonomia organitzativa i pressupostària per a la fiscalia, però també ha reconegut la "legítima exigència de rendició de comptes a les institucions públiques".
La fiscal general també va assenyalar que "El Ministeri Fiscal accepta aquesta exigència, però transparència i crítica legítima no poden confondre’s amb la desqualificació sistemàtica ni amb la projecció sobre la institució d’una imatge que no es correspon amb la realitat", ha apuntat, per afegir que en ocasions "es qüestionen durament decisions processals concretes sense atendre els fonaments legals que les sustenten; s’atribueixen gratuïtament motivacions espúries on únicament hi ha una valoració jurídica". Peramato, "es distingeix entre bons i mals fiscals segons que la posició processal que adoptin convingui uns o d’altres, oblidant que tots i totes pertanyem a una institució única que actua de forma imparcial en els procediments, amb subjecció exclusivament a la llei". Per Peramato, té una rellevància especial la lluita contra la corrupció, un fenomen que, va apuntar, "erosiona la confiança de la ciutadania en les institucions, distorsiona el correcte funcionament dels poders públics i compromet els principis d’integritat i servei a l’interès general que han de presidir tota actuació pública.
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