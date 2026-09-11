Onze de Setembre
Illa demana combatre l’"odi" en el discurs de la Diada
El president reivindica que "ningú és més català que ningú" i reclama "sentit de país"
Sara González
El fantasma de l’auge de l’extrema dreta travessa el debat polític català. Si per alguna cosa està marcada aquesta Diada de Catalunya, és per ser l’avantsala d’unes eleccions municipals que mesuraran l’abast de dos partits, Aliança Catalana i Vox, que cavalquen a cavall de proclames excloents contra les persones migrants. Davant aquesta realitat, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat en el seu discurs institucional que hi hagi unitat dels partits catalanistes per plantar cara a l’"odi" que proven de sembrar. "No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència", ha assegurat en una crida als partits a implicar-se en la preservació de la ‘Catalunya, un sol poble’.
Fa dies que el president advoca per una catalanitat inclusiva davant els al·legats discriminatoris i ho va tornar a fer en una vigília de la Diada marcada per les càrregues policials patides a la plaça del Fossar de les Moreres, on es va concentrar tant l’esquerra independentista com militants del partit de Sílvia Orriols.
Fa dies que el president advoca per una catalanitat inclusiva davant els al·legats discriminatoris i ho ha tornat a fer en una vigília de la Diada marcada per les càrregues policials al Fossar de les Moreres, on s’han concentrat tant l’esquerra independentista com militants del partit de Sílvia Orriols. Una vegada més, Illa ha demanat sentir "orgull" pel fet que persones nascudes en altres llocs, des d’Andalusia i Extremadura o del Marroc o Colòmbia, se sentin "catalans de ple dret" amb els seus respectius deures. "Ningú és més català que ningú, Catalunya som tots i totes", ha dit en una Diada en la qual una de les novetats és que la Generalitat exportarà la celebració a Extremadura per reconèixer l’aportació que han fet els milers d’extremenys que van emigrar a Catalunya en els anys 60 i 70.
"Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre persones de tot arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país", ha resumit. De nou, ha parafrasejat un dels seus referents polítics, l’expresident Josep Tarradellas, per projectar aquesta diversitat com una força tractora per a la resta de l’Estat: "Nosaltres hem de ser l’avançada del benestar, de la prosperitat i de la democràcia de tots els pobles d’Espanya".
Reptes pendents
Illa és conscient que, per a això, té reptes per davant que no semblen precisament senzills i que, segons el seu parer, "durant molt temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat" que mereixien. Ha esmentat l’educació, just en una setmana en què el curs escolar ha arrencat amb vaga de docents i amb la clatellada de PISA, les infraestructures, l’accés a la vivenda i, també, el nou model de finançament, que el Govern ha definit com una prioritat per a aquesta tardor. "En tots ells, si cada un es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya", ha deixat caure en una velada referència al vot decisiu de Junts perquè el finançament prosperi abans que acabi l’any en la votació al Congrés.
Com va fer dimecres des de Sant Boi, ha invocat l’esperit de la Diada de 1976 en aquest municipi del Baix Llobregat, la primera després del franquisme, per demanar "sentit de país" i unitat d’acció per tirar endavant "àmbits crucials" com els esmentats. Ni el "conformisme" ni el "pessimisme" formen part, ha dit, del tarannà dels catalans, a qui ha demanat que "renuen" la confiança en les institucions. "Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos el melic i a arrugar-nos", ha insistit.
Va citar desafiaments globals com la "seguretat i autonomia" d’Europa, la irrupció de la intel·ligència artificial i el canvi climàtic. "Reptes immensos, sens dubte. Però Catalunya s’està preparant bé i amb ambició per afrontar-los amb solvència", va afirmar.
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