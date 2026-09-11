Tensió migratòria
L’incendi de barraques a Ceuta preocupa les Forces de Seguretat malgrat no deure’s a un atac
En la previsió de riscos de la situació a Ceuta es contempla com una causa de desordres l’extensió de notícies falses sobre amenaces contra els estrangers
Juan José Fernández
De nit cremaven els pocs draps i estris dels migrants al poblat improvisat que tenen muntat al costat d’una àrea de naus d’El Tarajal, a Ceuta. De dia no es pot dir que l’incendi estigui extingit, per més que ja no hi hagi flames: queden un altre tipus de brases que poden produir un altre tipus d’incendis.
La Policia Nacional ha descartat ja el sabotatge com a causa del foc que ha arrasat 42 barraques de migrants al vell polígon comercial d’El Tarajal. Els Bombers de Ceuta han determinat que va ser una espelma la que va originar el foc, en un entramat de tendes enganxades les unes a les altres on les flames no troben obstacles per propagar-se.
No es busca, doncs, cap sabotejador, malgrat que aquest incendi coincideix en el temps amb altres focs que s’han produït durant les nits a Ceuta. Alguns d’aquests incendis, en els quals han resultat destruïts vehicles particulars, contenidors a la via pública i un camió, tenen ja suposada autoria en la persona d’un empleat municipal espanyol, detingut per la Policia Local, les motivacions del qual s’estan encara esbrinant.
I, tanmateix, la situació encaixa en un dels supòsits previstos en la primera avaluació de riscos de les Forces de Seguretat, elaborada després que, arran de la sortida de Ceuta de la majoria d’estrangers que hi havien entrat durant l’onada del 30 i 31 de juliol, diversos milers es quedessin a la ciutat.
Material inflamable
Explica un expert seguidor dels successos de Ceuta en una oficina del Govern central que en l’actual punt «no importa tant quina és la raó de l’incendi com quina creuen els immigrants que n’ha sigut la causa». Fonts de la Policia Nacional asseguren a aquest diari que «els migrants saben bé quina ha sigut la causa».
Però tampoc no es descarta l’acció dels rumors falsos i de la manipulació del comportament a través de les xarxes socials i els grups de WhatsApp, que ja han tingut un paper en el cas de Ceuta. Cap font consultada revela que s’estigui monitorant si corre entre els estrangers de Ceuta, i fins i tot entre la comunitat musulmana espanyola de la ciutat, una versió que porti al convenciment que ciutadans espanyols estan atacant de nit els migrants.
L’incendi s’ha produït al mateix lloc on, dies abans, individus no identificats van apedregar l’assentament i un d’ells va realitzar trets amb una pistola de boles de plàstic, arribant a un nen magribí. De l’incident no es va posar cap denúncia per part dels atacats, si bé el cas no s’ha deixat d’investigar.
Torna a planar sobre la feina de policies i guàrdies civils a Ceuta un cap de setmana intens. Les pròximes hores seran clau per determinar si les falsedats arrelen entre els estrangers o els ceutans i si es justifica una previsió policial de disturbis o violència, que de moment encara no s’ha concretat.
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