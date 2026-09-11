Podem
Irene Montero oficialitza aquest dissabte la seva candidatura per liderar les esquerres en les generals
La número dos de Podem presentarà els eixos del seu programa, amb la vivenda com una de les grans prioritats
EFE
La número dos de Podemos, Irene Montero, va a oficializar este sábado en un acto del partido su voluntad de liderar en las próximas elecciones generales una candidatura de izquierdas "lo más amplia posible" y presentará los ejes de su programa, con la vivienda como una de las grandes prioridades.
Fonts de Podem informen que Montero aprofitarà l’acte de dissabte a Madrid, sota el nom de ‘Paz, casa, treball’, per avançar amb un projecte de candidatura que ja va anunciar fa més d’un any, durant una altra trobada del partit celebrat l’abril del 2025.
A més, l’actual eurodiputada de Podem presentarà dissabte els principals eixos de la seva candidatura per a les generals amb cinc prioritats: preus justos per a la vivenda, treballar menys per viure millor, abaixar el cost de la vida, defensar la pau i lluitar contra l’emergència climàtica.
L’objectiu és articular una candidatura «nítidament d’esquerres» que aspira a ser «al més àmplia possible», segons assenyalen les mateixes fonts de Podem, que no concreten amb quins altres partits o organitzacions estarien disposats a presentar-se en les pròximes eleccions generals, previstes el 2027.
Por el momento, Podemos mantiene su veto al partido Movimiento Sumar, al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y que está en pleno proceso de reconfiguración del espacio Sumar junto a IU, Más Madrid y los comunes.
La formación morada lleva tiempo alentando la posibilidad de un tándem electoral entre Irene Montero y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien por su parte se ha ofrecido en varias ocasiones a liderar las izquierdas pese a no contar con el beneplácito de su propia formación.
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