Itàlia deixa en suspens la cimera del MED5 amb Espanya
Irene Savio
La guerra de nervis diplomàtics entre Espanya i Itàlia per la crisi de Ceuta continua guanyant terreny, amb un nou desenllaç que ratifica l’estrany refredament de les relacions entre dos socis clau del Mediterrani; això és, la decisió de Roma d’ajornar la reunió dels ministres de l’Interior del MED5. Així ho van confirmar fonts del Ministeri de l’Interior espanyol a EL PERIÓDICO, al detallar que la decisió es va comunicar el 31 d’agost als equips dels ministres, després d’una conversa informal entre el titular italià, Matteo Piantedosi, i l’espanyol, Fernando Grande-Marlaska.
La conversa, van insistir les fonts consultades a Madrid, va discórrer en termes de total "cordialitat". Però el missatge de fons era inequívoc. Piantedosi, que exerciria com a amfitrió de la trobada, va plantejar al seu homòleg espanyol que veia adequat "deixar-ho per a més endavant". El ministre italià no va oferir una data alternativa.
Des del Ministeri de l’Interior italià, les fonts consultades van assenyalar que encara no hi ha una data establerta. No estaria decidit si la trobada serà reagendada per a les pròximes setmanes o bé si es podria postergar encara un altre mes. Les mateixes fonts van reconèixer no disposar d’"una raó" per a la situació.
En suspens
El cas és que l’escenari previst per a la trobada tenia tot el simbolisme de la normalitat: un paratge especialment "bonic" de Nàpols, acuradament triat abans que esclatés la crisi, en clara sintonia amb la voluntat italiana d’exhibir lideratge mediterrani. La posada en escena ha quedat, de moment, en suspens. I això després que el mateix Piantedosi fos el primer a donar notícia de la trobada, precisament per parlar de l’estatus de països de "primera entrada" dels migrants que parteixen de l’Àfrica.
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