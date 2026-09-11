Violència a les aules
La justícia francesa condemna a sis mesos de presó un pare per amenaçar una professora: «Et tallaré el cap»
Segons l’advocat de la víctima, la mestra es troba de baixa i s’ha vist obligada a mudar-se de ciutat davant de la por de represàlies
Leticia Fuentes
La decapitació del professor Samuel Paty a les portes de l’escola del 16 d’octubre del 2020 en mans d’un gihadista va deixar una empremta inesborrable en la societat francesa. Després del seu assassinat, milers de persones van sortir als carrers per protestar davant un acte que molts van considerar un atemptat contra la llibertat d’expressió i els valors fonamentals de la República.
Sis anys després, la memòria de Samuel Paty segueix molt present a França. I aquesta setmana ha tornat a ocupar el centre del debat després de la condemna d’un pare per amenaçar una professora de decapitar -la «com van fer amb Samuel Paty».
Els fets van tenir lloc el 4 de setembre en una escola de Fauga, a l’Alta Garona. L’acusat, nascut el 1979 a Tolosa, insisteix que «no té paraules per explicar» el seu comportament. No obstant, els problemes amb aquest alumne de cinquè curs no eren nous.
Quan el seu fill sortia de l’escola, el pare va abordar la mestra a l’aparcament del centre i la va acusar d’«aterrorir» el seu fill. El nen havia sigut enviat a la classe d’aquesta professora com a càstig per mal comportament i, suposadament, aquesta li va recriminar que «havia de deixar de comportar-se com un petit assetjador».
Segons els testimonis, la mestra va tornar a l’escola per protegir-se i l’home, al costat de la seva dona, la van seguir fins a l’oficina del director. Tot i que el condemnat nega l’amenaça, almenys dos testimonis, un auxiliar docent i el director de l’escola, van escoltar el pare dir-li: «Et tallaré el cap».
L’advocat de la víctima va informar que la mestra «es va mudar de ciutat i es troba de baixa per malaltia» perquè està «traumatitzada». «La professora no va escollir aquesta feina perquè un dia li diguessin que li tallarien el cap», va insistir el lletrat.
Una condemna de sis mesos de presó
El pare de l’alumne va ser immediatament detingut al mateix lloc dels fets i posat a disposició judicial. El Tribunal d’Alta Garona va determinar una pena de sis mesos de presó ferma «davant la gravetat dels fets», que el va obligar a ingressar immediatament a la presó de Seysses. «No estic orgullós del que he fet», insistia el condemnat davant el tribunal.
A més, se li ha prohibit acostar-se a l’escola i a la professora durant tres anys, i portar armes durant un any. La seva condemna també inclou l’obligació d’assistir a un curs de ciutadania.
Aquesta decisió judicial busca establir precedent i tallar d’arrel la violència als centres escolars. Un problema creixent a les escoles franceses que ha derivat en diverses ocasions en el debat sobre si s’ha d’augmentar les mesures de seguretat dins dels centres. A les escoles públiques, el 85% de les víctimes d’incidents greus contra el personal són docents. Aquesta proporció ascendeix al 61% als centres d’ensenyament secundari públics i privats concertats, segons dades del Ministeri d’Educació.
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sílvia Cubo Pons, la candidata d'Aliança Catalana: 'Estic preparada per assumir la responsabilitat de ser la primera batllessa de Manresa
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- De buscar mallots de llana a convertir-se en la roba oficial de la Portal Attack: neix a Casserres un projecte que uneix tèxtil i ciclisme
- Els joves acusats de ser els autors de l'homicidi de Manresa, una vida enfrontada a l'educació i la societat
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys