El recorregut judicial del procés
Llarena amnistiarà Puigdemont quan el TC decideixi sobre malversació
La primera sentència que dictarà la cort de garanties resoldrà el recurs de Turull
Ángeles Vázquez
La tornada a Espanya de l’expresident català Carles Puigdemont es podria produir abans que no es preveu. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena aplicarà la doctrina que el Tribunal Constitucional estableixi respecte a la malversació per la qual el líder de Junts està processat en rebel·lia sense necessitat d’esperar que la cort de garanties resolgui el seu recurs d’empara. Això vol dir que la sentència que es dicti, previsiblement en el primer ple d’octubre, en relació amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, serà clau per determinar l’aplicació de l’amnistia al president d’aquesta mateixa formació.
Fonts jurídiques van explicar que tot dependrà de la manera com el Constitucional estableixi la seva doctrina al resoldre el primer recurs sobre l’aplicació de l’amnistia a la malversació, que serà amb el recurs de Turull. Si, com la majoria de la cort de garanties defensa, s’entén que s’ha d’aplicar a la malversació per la qual es va produir la condemna, amb independència que es pogués entendre una forma d’enriquiment personal o no, aquest criteri es podrà estendre a la resta de condemnats (Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa) per un delicte idèntic. També ho serà als processats en rebel·lia (Puigdemont i els seus exconsellers Toni Comín i Lluís Puig) per aquest tipus de malversació sempre que el Constitucional s’hagi pronunciat en termes prou amplis perquè també els pugui ser aplicable.
El recurs d’empara de Turull anirà al ple del Constitucional del dia 22, tot i que no s’espera que hi hagi sentència, perquè la ponència va correspondre a José María Macías, de sensibilitat conservadora, i que sempre ha mostrat oposició a l’amnistia. Es preveu que la proposta de resolució que plantegi sigui rebutjada, perquè la majoria del tribunal és partidari d’aplicar l’amnistia a la malversació. Al Constitucional un ponent pot mantenir la ponència, tot i que el seu criteri hagi sigut rebutjat per la majoria, si la desenvolupa en el sentit finalment acordat; el text que proposava com a sentència s’incorpora com a vot particular discrepant.
Ni arrest ni inhabilitació
Tant si opta per aquesta via com si s’estima més cedir la sentència a algun company, ja no serà fins al ple següent, el que comenci el 6 d’octubre, quan es dictarà aquesta primera sentència. Però, en aquell moment, la doctrina que imposi el Constitucional serà de compliment obligatori per a tots els ciutadans i tribunals. Per això, si s’expressa en termes prou generals sobre l’aplicació de la malversació, el jutge Llarena l’aplicarà a Puigdemont. En el seu cas, implicarà l’aixecament de l’ordre de detenció que encara té pendent, fet que li permetrà tornar a Espanya sense temor de ser arrestat. Per a Junqueras i Turull significarà poder assumir responsabilitats polítiques, atès que se’ls aixecarà la inhabilitació.
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