Anàlisi
Macías, l’últim de les Filipines en l’amnistia
L’exadvocat estrella de Cuatrecasas, actual jutge del Tribunal Constitucional i amic personal de Llarena, proposarà el 22
de setembre desestimar el recurs d’empara de Turull.
Ernesto Ekaizer
Un final de la guerra com qui no vol la cosa. El jutge d’instrucció del procés, Pablo Llarena, en una orientació acordada internament a la Sala Penal després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), deixa anar, en un diàleg distès amb mitjans de comunicació ahir, durant l’acte d’obertura de l’any judicial, que, si el Tribunal Constitucional (TC) concedeix l’empara a Jordi Turull pel delicte de malversació, la Sala Penal avaluarà si la doctrina del TC és extensible als altres sis recurrents (Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Toni Comín, Lluís Puig i Carles Puigdemont) i en aquest cas l’aplicarà per a tothom. L’assumpte de la malversació afecta tots set.
Ja l’expresident de la Sala Penal del Suprem, Manuel Marchena, el virtual comandant en cap de la guerra contra la llei d’amnistia, que no ha ocultat mai la vocació periodística, més precisament de columnista, havia anticipat l’scoop a alguns empresaris catalans. El Suprem no vol prorrogar la guerra.
Aquesta orientació es va començar a plasmar després de la sentència del TJUE amb l’aplicació tardana de l’amnistia a la consellera Meritxell Serret, sense cap mena d’explicació del retard d’un any des que el TC va dictar la primera resolució a favor de la constitucionalitat de la llei d’amnistia i només després d’emetre 20 sentències.
Després d’aquesta filtració de Llarena durant l’acte d’ahir, disfressada de "fonts jurídiques" –el fiscal general de l’Estat va ser condemnat per filtrar ell o el seu entorn el cèlebre correu de l’advocat d’Alberto González Amador, llavors parella d’Isabel Díaz Ayuso–, ¿quines escaramusses queden en la guerra de l’amnistia?
Optar per la pau
La de Macías, el ponent en el recurs d’empara de Jordi Turull. Macías serà l’últim de les Filipines, amb la diferència que ell sí que sap que la Sala Penal del Tribunal Suprem ha decidit optar per la pau.
El president del TC, Cándido Conde-Pumpido, va dir el 31 d’agost: "Una vegada que nosaltres hàgim establert aquesta interpretació [recurs de Turull], entenem que el mateix Suprem pot, si no hi té inconvenient, aplicar-la, o, si no, doncs haurem de ser nosaltres els qui anem dictant una a una les sentències els mesos successius". Marchena i Llarena ja estaven en la longitud d’ona. I ara toca a Macías ser l’últim resistent.
Macías, Llarena i l’extint Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Jutjat número 13 de Barcelona –el cavall de Troia del procés–, formaven, fins a la mort de l’últim, el novembre del 2018, un virtual trio de la benzina.
El 22 de setembre, Macías portarà la ponència desestimatòria del recurs d’empara de Turull. La majoria progressista, emparentada amb els vots particulars de la magistrada Ana Ferrer contra la doctrina Marchena-Llarena sobre la malversació, tombarà la ponència.
Llavors Macías pot cedir la ponència. Però la llei orgànica del Tribunal Constitucional pot portar-lo a oferir-se per fer ell mateix la sentència de majoria del tribunal, estimatòria del recurs de Turull, a més, és obvi, del seu vot particular. Malgrat que això soni estrany, i ho és, passa, i no pas poques vegades. En aquests casos, el vot particular és més brillant que la sentència estimatòria.
Marchena i Llarena s’han rendit després del TJUE. La sentència sobre Turull ha de desenvolupar la llavor de la "ficció jurídica" i l’"entelèquia" de l’enriquiment ja plantada per la magistrada Ferrer.
L’expresident, en camí
Puigdemont, doncs, s’ha posat en camí. La dreta política i mediàtica aprofitarà el retorn per reviure i desgastar més Pedro Sánchez per l’amnistia antipatriòtica, mentre Marchena i Llarena treuen una patata calenta a Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP pot presumir que ha sigut ell qui ho ha aconseguit, un argument que Gonzalo Boye, l’advocat de Puigdemont, no tindrà cap problema a subscriure.
A partir de mitjans d’octubre, doncs, seria d’allò més raonable que, anul·lada l’ordre d’arrest i arxivada la causa, l’expresident català pugui concretar ja el seu retorn organitzat.
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