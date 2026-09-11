Itàlia
Emma Bonino, la política rebel que va lluitar pel divorci i l’avortament a Itàlia, mor als 78 anys
«La seva vida ha sigut una llarga lluita contra tot allò que nega les llibertats», destaca el seu partit, Più Europa (Més Europa)
Irene Savio
Itàlia perd una de les seves polítiques més rebels i avantguardistes. Emma Bonino, líder històrica del Partit Radical italià – una formació de tall liberal i reformista – i protagonista de tantes lluites feministes que van canviar el país – des de la llei per al divorci a l’avortament –, ha mort aquest divendres als 78 anys a Roma. La mort de la política arriba després que dilluns hagués sigut ingressada d’urgència a l’hospital romà de Santo Spirito, després d’una llarga malaltia i un tumor als pulmons del que el 2023 havia dit que s’havia curat. «Avui ens deixa una de les protagonistes més lúcides, valents i lliures de la història política del nostre país i del món lliure», ha anunciat el seu partit.
Bonino va néixer a Bra, a prop de Cuneo, el 9 de març de 1948. Als 18 anys es va traslladar a Milà, on es va llicenciar en Lletres amb una tesi sobre Malcolm X, l’activista pels drets civils de les persones negres. Es va iniciar ben aviat en la política recolzant, junt amb els moviments feministes, la necessitat del reconeixement del dret a l’avortament. A finals de 1973, al costat d’Adel Faccio —ex estafeta partisana— i altres militants vinculades al Partit Radical, va fundar a Milà el CISA (Centre d’Informació per a l’Esterització i l’Avortament), que un any després va obrir una clínica a Florència on es practicaven interrupcions de l’embaràs: l’objectiu era oferir un servei, però també transgredir públicament la llei per empènyer les institucions a donar resposta a les xifres tràgiques dels avortaments clandestins, llavors un drama immens.
Junt amb els radicals i altres grups feministes, Bonino va desplegar una estratègia de la provocació: no només a través de la pràctica de l’avortament en un centre accessible per a totes, sinó mitjançant autoinculpacions per avortament il·legal, com passava paral·lelament a França i Alemanya. L’objectiu era revelar la hipocresia de l’Estat i col·locar-lo davant la situació paradoxal de no poder aplicar les seves pròpies lleis, unes normes que massa gent reclamava haver violat. Els radicals van arribar fins i tot a amenaçar de denunciar explícitament les fiscalies per omissió d’acció penal.
L’accident d’ICMESA
El 9 de gener de 1975 la policia va irrompre al CISA de Florència, va detenir el ginecòleg que treballava allà i va conduir a comissaria totes les dones presents a la clínica. Poc després va ser arrestada també Bonino, que mentrestant s’havia convertit en responsable del centre milanès. L’any següent va ser elegida diputada amb el Partit Radical i, després del greu accident de l’empresa química ICMESA, entre Seveso i Meda – que va provocar l’alliberament d’un núvol de dioxina –, va contribuir al costat de la Unió de Dones Italianes a organitzar una campanya perquè es permetés avortar a les embarassades de la zona. En paral·lel va presentar al Parlament una proposició de llei d’interrupcions de l’embaràs per a aquest cas concret.
En aquell temps, el lideratge del Partit Radical acabava de passar a un jove excèntric i ambiciós: Marco Pannella. Durant molts anys, la complicitat entre Pannella i Bonino va ser una de les més duradores i fecundes de la història política italiana. Junts van fundar desenes d’associacions i moviments amb què van lliurar multitud de batalles pels drets civils: les del divorci i l’avortament van ser només les més famoses i exitoses.
De fet, van ser infinites les batalles que va entaular. El 1987, per exemple, Bonino va viatjar a Varsòvia per manifestar-se contra el règim comunista; pocs anys després es va deixar detenir a Nova York per repartir xeringues estèrils, la venda del qual acabava de prohibir-se com a manera de combatre les drogues. I també es va comprometre durant anys amb el desarmament nuclear i contra l’ús civil de l’energia atòmica; també va lluitar pels drets del poble tibetà i va ser reconeguda internacionalment com una de les arquitectes polítiques de la creació del Tribunal Penal Internacional (CPI) i dels tribunals ad hoc contra els crims de guerra.
Grises
Va destacar també per les seves aliances controvertides, que en part la van allunyar de l’esquerra, però que li van donar més projecció europea i internacional. En particular, el 1994 va resultar elegida amb el centredreta de Silvio Berlusconi, que un any després la va nomenar comissària europea d’Ajudes Humanitàries i Protecció dels Consumidors. Cinc anys més tard, en les eleccions europees del 1999, els radicals van aconseguir el seu millor resultat històric: el 8,5% dels vots recollits per la Llista Bonino.
A més de comissària europea, va ser diputada, senadora, quatre vegades europarlamentària i dues vegades ministra per a governs socialdemòcrates, amb Romano Prodi (2006-2008) i Enrico Letta (2013-1014). Durant anys, el seu nom es va citar amb freqüència com a possible presidenta de la República (tot i que probablement mai va ser una possibilitat realment assequible). La seva última iniciativa política va ser la llista + Europa, d’orientació europeista i liberal, amb la qual va resultar elegida senadora en els comicis del 2018 després de guanyar la seva escola uninominal. En les successives eleccions anticipades del 2022 no va aconseguir la reelecció.
Per tot això també va obtenir importants reconeixements. Entre ells: la Gran Creu de l’Orde del Mèrit de la República Italiana, la Legió d’Honor francesa o el premi Príncep d’Astúries a la Cooperació Internacional del 1998. Des del seu partit, no obstant, ha volgut recordar-la així: «Sempre radicalment lliure. La seva vida ha sigut una llarga lluita contra tot allò que nega les llibertats: contra l’avortament clandestí, contra la gana al món, contra la partitocràcia, contra la mutilació genital femenina, contra el justícialisme, contra els genocidis, contra qualsevol forma d’autoritarisme".
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