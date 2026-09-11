Monarquia Noruega
Mor la princesa Astrid de Noruega amb 94 anys, dos dies després de funeral del seu germà
El rei Haakon VIII ha ordenat onejar les banderes a mig pal després de la mort de la seva tia, que arriba tot just dues setmanes després de la mort de Harald V
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EFE
Berlín
La princesa Astrid de Noruega, germana del difunt rei Harald V el funeral de la qual es va celebrar dimecres, va morir aquest divendres als 94 anys, segons va informar la Casa Reial noruega.
El rei Haakon VIII ha rebut amb gran tristesa la notícia de la mort de la seva tia i ha decidit que les banderes del Palau Reial onegin a mig pal aquest divendres, així com el dia del funeral, segons informa la nota.
«La seva mort és una gran pèrdua per a tots nosaltres. La trobarem a faltar», va declarar Haakon, que va assumir el tron al morir el seu pare Harald el 28 d’agost als 89 anys.
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