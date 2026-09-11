Onze de Setembre
El Parlament obre els actes del mil·lenari hissant la senyera
La cerimònia, recuperada l’any passat, reuneix la plana major de la política catalana
Carlota Camps
El Parlament ha tornat a donar el tret de sortida dels actes institucionals de la Diada amb la hissada de la senyera. Es tracta d’una cerimònia que el president de la institució, Josep Rull, va recuperar en la passada edició després d’anys desapareguda. Però en aquesta ocasió no només s’ha volgut repetir la litúrgia, sinó que s’ha concebut com l’obertura de la commemoració del mil·lenari del parlamentarisme català. Aquesta efemèride, que es prolongarà fins a finals del 2027, pretén retre homenatge a les assemblees de pau i Treva de Déu i té per objectiu reivindicar que Catalunya compta amb una de les tradicions parlamentàries més antigues d’Europa.
L’acte ha servit, a més, de punt de trobada de les tres principals institucions catalanes: Generalitat, Parlament i Ajuntament de Barcelona. Així doncs, a més de Rull, han assistit el president Salvador Illa i l’alcalde Jaume Collboni, així com una nombrosa representació dels consellers de la Generalitat i representants de diversos partits catalans, el PSC, Junts, ERC, el PP i els Comuns. També han acudit a la cita els expresidents José Montilla i Pere Aragonès, i els excaps de la Cambra catalana Ernest Benach, Carme Forcadell, Roger Torrent, Laura Borràs i Anna Erra.
La convocatòria al Parlament ha visibilitzat una unitat institucional que contrasta amb la tensió que s’ha viscut al Fossar de les Moreres, a menys d’un quilòmetre de la Cambra catalana. Allà, la convocatòria d’Aliança Catalana i la contramanifestació convocada per l’esquerra independentista ha acabat amb càrregues i dues detencions.
Justament, amb aquest context de fons, encara va cobrar més rellevància el missatge a favor de la pau i del parlamentarisme transmès durant l’acte.
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