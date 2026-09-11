Unes 45.000 persones participen en la manifestació de les entitats a Barcelona per la Diada, segons la Guàrdia Urbana
La capital catalana congrega 45.000 persones segons la Guàrdia Urbana, davant les 28.000 de l'any passat
Eli Don / Oriol Escudé (ACN)
Unes 45.000 persones han participat en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona amb motiu de la Diada, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. La mobilització de Barcelona ha tingut dues columnes, una amb inici a la Gran Via amb el carrer Casanova, i l'altra des de la plaça de la Catedral. Totes dues han confluït a la plaça Catalunya. Les entitats també han convocat manifestacions a Girona i Amposta. L'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN aposten aquest any pel lema 'Hi soc. Hi som. Pel present i pel futur. Independència'.
Amb aquest lema, les entitats volen llançar el missatge que "per la independència cal el compromís individual de ser-hi i la participació activa en la lluita col·lectiva". Les entitats consideren que la Diada arriba en un moment en què l'independentisme "està guanyant pulsió social i suports" després d'uns anys de "desànim".
A Barcelona, la mobilització consisteix en dues columnes en format de manifestació que surten de punts oposats i que conflueixen en un punt final. Una de les columnes, que representa el present, surt de la Gran Via amb Casanova amb la previsió de passar per la ronda Universitat i acabar a plaça Catalunya. Allà ha de confluir amb l'altra columna, provinent de Via Laietana, que simbolitza el futur. La cèntrica plaça barcelonina és l'escenari escollit per als parlaments finals.
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