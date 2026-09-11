Obertura de l’any judicial
La presidenta del Suprem defensa els jutges de les acusacions de ‘lawfare’
Perelló qualifica d’«imputació d’extraordinària gravetat» dir que magistrats dels quals es discrepa actuen per «raons polítiques»
Afirma que "continuaran treballant" per fer complir la llei a Ceuta
Ángeles Vázquez
La presidenta del Tribunal Suprem, Isabel Perelló, ha aprofitat el discurs amb què s’obre el a o judicial per realitzar una defensa de la independència judicial i la tasca desenvolupada pels jutges i magistrats, que actuen com "un veritable contrapès dels altres poders de l’Estat". Ha assenyalat que "no és admissible que la desqualificació pública dels jutges es converteixi en un instrument de pressió" cap a la seva tasca i ha qualificat d’"imputació d’extraordinària gravetat" l’"acusació expressa i generalitzada que els jutges actuen per raons polítiques i no jurídiques" –cosa que es coneix com a ‘lawfare’–, pel simple fet que es discrepa de la seva decisió.
.Perelló, que, com és habitual, ha intervingut just a continuació de la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, ha recorregut a la Constitució, a la llei del Poder Judicial, al president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i al mateix Felip VI per defensar el treball de jutges i magistrats. "Si falta un Poder Judicial independent desapareix el mateix Estat de Dret, ja que ja no existeix qui garanteixi el compliment de les lleis i els principis constitucionals, i que tots els ciutadans i també poders públics actuïn sotmesos a la llei i al dret", ha indicat per destacar la necessitat que cessin "les pressions directes ni indirectes" que reben en els assumptes més mediàtics.
Com que Felip VI era present, s’ha adreçat a ell per parafrasejar un discurs que va pronunciar el 2019 en el qual va asseverar que "sense democràcia el dret no seria legítim; però sense Dret la democràcia no seria ni real ni efectiva". Ella s’ha permès afegir que "tampoc hi pot haver democràcia sense un poder judicial independent que garanteixi l’aplicació" de les lleis vigents.
Errors
Perelló ha admès que els jutges poden incórrer en errors, però ha afegit que per això existeix "un sistema de recursos per revisar les actuacions judicials i, en el seu cas, corregir-les". En aquest sentit, ha reconegut que les resolucions judicials poden ser criticades i "no estan sostretes al debat públic" i la "crítica fundada" és "benvinguda", però "la discussió jurídica sobre les raons d’una resolució no pot ser substituïda per l’atribució al jutge de propòsits polítics o ideològics, a partir de la mera discrepància amb el resolt, perquè, amb això, es desconeix la naturalesa de la funció que la Constitució encomana en exclusiva a jutges i magistrats".
En un moment en què les crítiques arriben de forma directa fins al president del Govern, Perelló també s’ha aturat a explicar que "la lleialtat institucional constitueix un principi estructural de l’Estat constitucional, que exigeix que cada poder públic actuï en el marc del seu àmbit constitucional, reconeixent la legitimitat i la funció dels altres", i no per "una simple deferència política, sinó d’una expressió de cooperació constitucional que garanteix l’equilibri entre poders i el respecte a l’Estat de Dret", en què el Poder Judicial és contrapès de la resta de poders.
Mòbils desconnectats
La presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha volgut acabar la seva intervenció amb Ceuta. Després de recordar als immigrants ofegats en el seu intent d’arribar a la ciutat autònoma –un gest que la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, no ha tingut–, ha expressat que "els ciutadans poden confiar en el compromís del poder judicial amb l’Estat; i que els jutges continuen treballant, vetllant pels drets dels afectats i pel compliment de la llei. La realitat que pateix el poble de Ceuta exigeix una resposta que preservi la integritat de les nostres fronteres i el control ordenat dels accessos, i que asseguri, alhora, l’aplicació de les garanties previstes en el nostre ordenament".
Per primera vegada, per evitar situacions de certa incomoditat com els viscuts en actes similars del passat, al començar, s’ha realitzat una primera intervenció en la qual s’ha demanat que es desconnectin els mòbils i que no s’aplaudeixin les intervencions que s’anaven a fer a continuació. Per primera vegada els discursos davant Felip VI han sigut pronunciats per dues dones: la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, i la mateixa Isabel Perelló.
Subscriu-te per seguir llegint
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
- No sento pressió per ser el nebot del Nandu Jubany; la pressió me la poso jo mateix
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Un temporal molt irregular deixa més de 50 litres a punts del Berguedà i del Ripollès
- Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa