Onze de Setembre
La primera Diada postfranquista
Sant Boi de Llobregat es va convertir fa mig segle en l’epicentre de la llibertat i l’amnistia a l’acollir el primer Onze de Setembre autoritzat després de la mort del dictador. "Tinc el record de l’emoció de la meva àvia al veure les senyeres que pujaven cap a la plaça de Catalunya", rememora l’alcaldessa del municipi.
Àlex Rebollo
L’11 de setembre de 1976 va suposar un punt d’inflexió en la història de Sant Boi de Llobregat i Catalunya. Milers de catalans procedents de tot el territori van acudir en massa a la ciutat del Baix Llobregat, que va acollir la celebració del primer Onze de Setembre, la Diada nacional de Catalunya, des de la mort del dictador Francisco Franco. Un esdeveniment que es va quedar gravat a la retina de tots aquells que van participar de l’històric esdeveniment, que aquest 2026 compleix 50 anys.
Tot just 11 anys tenia l’actual alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, quan l’esdeveniment va tenir lloc a la ciutat que ara lidera. Encara recorda la regidora com rius de gent van desembocar al llarg del dia a la plaça Catalunya del municipi, on van tenir lloc les concentracions i els parlaments. Els seus pares van sortir al carrer, a ella li va tocar mirar des de la finestra de casa seva, al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, acompanyada de la seva germana i la seva àvia, que durant el franquisme va haver de viure exiliada a França. "Tinc el record de l’emoció de la meva àvia al veure les senyeres que pujaven cap a la plaça Catalunya. Això mai ho oblidaré", rememora l’alcaldessa, que afirma que l’esdeveniment "va marcar els veïns de la ciutat".
En un primer moment, Sant Boi no havia de ser el punt de concentració. En un origen, l’objectiu dels organitzadors era el Parc de la Ciutadella, a Barcelona. Però, en plena transició a la democràcia, els últims espeternecs del règim es van oposar que la capital catalana fos l’escenari de la primera gran manifestació autoritzada després de la mort del dictador, ocorreguda tan sols 10 mesos abans.
En les negociacions entre l’Assemblea de Catalunya (AC), el Consell de Forces Polítiques de Catalunya (CFPC) i entitats catalanes amb el governador civil de Barcelona, Salvador Sánchez-Terán, l’historiador Josep Benet va suggerir que Sant Boi es convertís en seu alternativa a l’acollir aquesta la tomba de Rafael Casanova, heroi del catalanisme. I així va ser. L’objectiu principal era aconseguir l’autorització i poder fer un gran acte públic, deixant enrere la clandestinitat dels anys previs.
El director de l’Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, Carles Serret, explica que tota la concentració del 1976 va comptar amb una "relativa improvisació" a causa dels "obstacles" que van haver d’esquivar els organitzadors. "Hi va haver dificultats. No es va concedir el permís definitiu fins a menys de dos dies abans de la Diada", rememora Serret. Malgrat el poc marge, l’organització va ser un èxit i tot i que es va convocar els assistents a les cinc de la tarda, ja des del matí la ciutat va començar a acollir assistents de tot arreu que, més enllà de la qüestió nacional, també present, clamaven en favor de la llibertat, l’amnistia, l’autonomia i un canvi de règim, amb l’antifranquisme com a bandera.
Defensa de la democràcia
Aquell dia, la veu de l’actriu Pepa Arenós, els parlaments d’oradors de diferents tendències i la lectura d’un missatge del president Josep Tarradellas van expressar un missatge unitari en favor de la democràcia i les llibertats nacionals. "Ens tracten de terroristes, però són ells els terroristes". I la gent va aplaudir", va dir Arenós a l’ACN que va cridar llavors quan un helicòpter va sobrevolar la concentració.
Quanta gent hi va ser és una qüestió difícil de resoldre. Els impulsors van dir 100.000 persones. Carles Serret explica que a la plaça de Catalunya de Sant Boi n’hi caben unes 30.000, però que també hi havia molta gent en balcons i carrers veïns, i assistents que van arribar quan l’acte havia acabat, cosa que dificultava més el recompte. Per Serret, fins a 50.000 persones és "una xifra bastant vàlida".
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