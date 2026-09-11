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Eleccions

Trump promet 5.000 dòlars per frenar els demòcrates en les legislatives

09 September 2026, US, Dallas: US President Trump speaks to the crowd during scenes at the Dallas 2026 Mid-Term Convention at the American Airlines Center in Dallas. Photo: Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire/dpa Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire/dp / DPA 09/09/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

09 September 2026, US, Dallas: US President Trump speaks to the crowd during scenes at the Dallas 2026 Mid-Term Convention at the American Airlines Center in Dallas. Photo: Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire/dpa Bob Daemmrich/ZUMA Press Wire/dp / DPA 09/09/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

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Àlex Álvarez García

Barcelona

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha posat una potent – i sorprenent – carta sobre la taula en un intent de frenar l’avantatge demòcrata davant les crucials eleccions de mig mandat (‘midterms’) del 3 de novembre. Durant el discurs en la Convenció Nacional Republicana que se celebra a Dallas (Texas), el mandatari va llançar una promesa econòmica directa a la butxaca dels ciutadans: si el seu partit aconsegueix mantenir el control de les dues Cambres del Congrés, cada nord-americà adult rebrà un "dividend" de 5.000 dòlars.

"Si els republicans guanyen, vostès guanyen amb nosaltres i tindran 5.000 dòlars", va proclamar Trump en un discurs de més d’una hora davant de l’encotilitzada audiència de l’American Airlines Center. Segons va defensar el mandatari, aquesta injecció massiva de diners serà finançada a través de la "fortuna" que els EUA estan recaptant a través de la seva política d’aranzels comercials.

Amb aquest moviment, el líder dels republicans busca mobilitzar el seu electorat demanant-li que assimili els comicis legislatius a la seva pròpia figura política. Davant la perspectiva de perdre la majoria parlamentària i la capacitat per tirar endavant la seva agenda de Govern, el president va demanar directament als seus votants que, quan vagin a les urnes per elegir els seus representants i senadors, facin un exercici mental: "Els demano que imaginin que soc jo qui és a la papereta, una vegada més".

Panorama advers

L’apel·lació directa de Trump respon a un panorama electoral advers. Tradicionalment, el partit a la Casa Blanca perd escons a la Cambra baixa en les eleccions de mig mandat, una tendència especialment acusada quan l’aprovació presidencial cau per sota del 50%. Actualment, la popularitat de Trump està en només un 32%, segons un sondeig recent de Focaldata/FT. A més, projeccions com les de Decision Desk HQ pronostiquen una victòria demòcrata a la Cambra de Representants i un empat (50/50) al Senat.

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