Trump trenca la tradició presidencial i no serà a NY
El president nord-americà volia oferir un discurs però els organitzadors l’hi van impedir per evitar la polarització
Mario Saavedra
Durant l’últim quart de segle, els presidents nord-americans tenien cada any una cita ineludible: els actes de commemoració a Nova York dels atemptats gihadistes de l’11 de setembre del 2001, en què van morir directament 2.977 persones. Anaven i escoltaven en silenci l’homenatge als caiguts o llegien poemes i retalls de la Constitució. Eren uns actes apartidistes per antonomàsia. Un moment d’unitat nacional per recordar als caiguts en aquells devastadors atemptats contra les Torres Bessones de la capital financera o del Pentàgon a Washington. El país i la seva classe política es mostrava unida per la cola de la desgràcia.
Donald Trump va decidir trencar aquest any aquesta tradició. Vol donar un discurs, però, des del 2012, els organitzadors de l’esdeveniment a Nova York van descartar que parlin els polítics. Es tracta d’evitar la polarització i posar el focus en les famílies i en la lectura dels noms de les víctimes. Així que el president va decidir no acudir a la cita i viatjar al seu lloc a un acte al Pentàgon, i així poder parlar, segons NYT i CNN. A la "zona zero" novaiorquesa, on es va produir el gruix de les víctimes, sí que hi haurà els expresidents Bill Clinton, George W. Bush i Barack Obama amb les seves dones. El vicepresidenta J.D. Vance anirà en representació de la Casa Blanca.
Aquesta ruptura amb la unitat bipartidista és marca del trumpisme. Trump és republicà solo de nom; en realitat lidera el moviment Make America Great Again, per al qual anar contra l’establishment polític és una virtut.
Trump va construir part del seu discurs sobre el fracàs de les guerres posteriors a l’11-S (Iraq i l’Afganistan, i la guerra contra el terror). No obstant, ell també està atrapat en una contesa sense final. "Crec que Trump no vol aparèixer en el principal acte de commemoració de Nova York perquè va prometre al poble nord-americà que evitaria les guerres al Pròxim Orient i ara es troba atrapat per la guerra de l’Iran, que està en punt mort. La majoria dels nord-americans s’oposa a aquesta guerra. Davant aquesta oposició, Trump ha desplaçat en part el focus cap a qüestions internes i s’ha centrat en el que considera els seus enemics domèstics, amb l’esperança de reforçar així una base electoral que està perdent recolzament", valora per a EL PERIÓDICO Gregory Aftandilian, professor titular de Relacions Internacionals de l’American University (Washington). "A més, a Trump li agrada presumir de les seves ‘victòries’, i els atemptats de l’11-S van suposar clarament un cop per als Estats Units, tot i que posteriorment el país va aconseguir derrotar en gran mesura Al-Qaida i matar Ossama bin Laden".
Testimoni directe
Els atemptats van agafar Trump a Nova York. El mogul immobiliari tenia 55 anys. Va veure la caiguda del World Trade Center des del seu apartament al centre i el va descriure en una entrevista amb el canal WWOR. Ja llavors era aficionat a la mentida i l’exageració: va dir que, després de l’ensorrament de les Torres Bessones, un dels seus edificis era el més alt. "El meu 40 de Wall Street era el segon edifici més alt del centre de Manhattan i, abans del World Trade Center, era el més alt. Quan van construir el World Trade Center va passar a ser conegut com el segon més alt. Ara és el més alt", va dir.
Llavors el multimilionari encara no s’oposava a les guerres llançades com a reacció a l’11-S. ¿Recolza la guerra de l’Iraq?, li va preguntar un periodista. "Suposo que sí", va respondre al cap de pocs mesos de l’inici de la contesa el març del 2003. Després va descriure l’operació com "un èxit tremend des del punt de vista militar". Va canviar de posició el 2004, quan va començar a veure’s que la guerra es va llançar sobre premisses falses i que era una carnisseria sense llum al final del túnel.
Més d’una dècada després, durant la seva candidatura republicana i després a la presidència, el 2015-2016, va vendre que havia vist venir el desastre de l’Iraq i s’havia oposat des del principi, una cosa que no va ser cert.
"Resulta irònic que Trump es beneficiés políticament del desencant popular amb les ‘guerres eternes’ i que ara estigui patint una reacció en contra per la seva pròpia guerra, mal plantejada, amb l’Iran", apunta Nathan Citino, professor d’Història de la Universitat Rice.
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