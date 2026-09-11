Comicis als EUA
J.D. Vance es perfila com a hereu de Trump abans de les eleccions de mig mandat
La Convenció Nacional Republicana reafirma el favoritisme del vicepresident com a successor del trumpisme mentre el president dels EUA mostra signes de cansament
Carles Planas Bou
La realitat s’està imposant a les amenaces de Donald Trump de convertir-se en l’últim president dels Estats Units: «Ja m’estic cansant una mica de la política». La seva confessió va arribar durant la segona nit d’una Convenció Nacional Republicana que va servir per consolidar el vicepresident J.D. Vance com el seu hereu abans de les eleccions de mig mandat que el país celebrarà al novembre.
Tot i que el president va acabar acaparant gairebé tots els focus, el nou rostre del trumpisme va aprofitar el seu discurs per reforçar encara més la percepció dins del partit que és el principal candidat a ser el seu successor. Pare de quatre fills –l’últim nascut al juliol–, Vance es va centrar a reivindicar la primacia de la família tradicional, sense esmentar temes espinosos per a l’administració com la guerra de l’Iran.
Els comicis podrien fer perdre als republicans el control de les cambres legislatives. «No entregueu els EUA als bojos», ha demanat, referint-se als demòcrates.
La predilecció de Trump per Vance és un fet. En privat, el president ha assegurat als seus donants que vol que el vicepresident sigui l’elegit per liderar el Partit Republicà a partir del 2028, quan expira el segon mandat trumpista, va avançar The Washington Post el mes passat.
Tot i així, la seva intervenció també evidencia que està lluny de despertar en la base conservadora el mateix fervor que Trump. Vance «no va aconseguir mantenir el mateix entusiasme» que el magnat, ni «va obtenir més que uns elogis de cortesia per part del president, que ràpidament el va acompanyar fora de l’escenari», remarca The New York Times.
Un àgil populista
Elegit per sorpresa el 2024 com a company de fórmula de Trump, Vance ha demostrat ser molt àgil recaptant centenars de milions de dòlars per al partit i acostant l’administració a les elits tecnològiques de Silicon Valley. No en va, part del meteòric ascens polític del jove vicepresident s’atribueix al suport rebut per part del magnat Peter Thiel, cofundador de Palantir i PayPal i defensor d’un moviment reaccionari que advoca pel col·lapse de la democràcia.
Tot i que en els seus inicis polítics va titllar Trump de «frau total» i va denunciar la seva retòrica, Vance ha abraçat sense problemes el populisme nacionalconservador i un estil provocador dissenyat per esperonar la seva base, indignar els demòcrates i segrestar l’atenció dels mitjans de comunicació. Va quedar clar en la seva aparició en la Conferència de Seguretat del 2025, en què va incendiar l’aliança transatlàntica amenaçant directament els països de la Unió Europea. També ho va evidenciar ahir, quan va reprendre un manifestant que va onejar les banderes de Palestina i Mèxic. «Si tant t’agrada, mou el teu cul allà», li va etzibar.
Les enquestes també situen Vance com a favorit hereu de Trump. En segona posició se situa el secretari d’Estat, Marco Rubio, absent de la convenció conservadora celebrada a Dallas perquè es troba de viatge oficial per Colòmbia, l’Equador i el Perú. Preguntat sobre la possibilitat de postular-se a la successió del president, Rubio va assegurar aquesta setmana que «no té plans ara per ara» de fer-ho.
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