Dimiteix el cap de Gabinet del delegat de Ceuta que va alertar de l’avís del CNI
En les notes dels serveis secrets hi ha una conversa de WhatsApp entre Sanz i un membre del centre un dia abans de l’entrada massiva
El Periódico
El cap de Gabinet del delegat del Govern a Ceuta, Gonzalo Sanz, ha presentat la seva dimissió després d’insistir que sí que va traslladar els avisos del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) el mateix 29 de juliol, un dia abans que es produís l’entrada massiva de migrants a la ciutat, a diferència del que va afirmar el seu superior. A la Moncloa asseguren que mantenen la seva confiança en el delegat del Govern, Miguel Ángel Pérez.
"Prenc aquesta decisió sense la més mínima acritud cap al delegat perquè sé que des de delegació del govern s’ha treballat de forma denodada per aconseguir accions per part del govern central des del primer minut, sabedor que existeixen informes que demostren la tasca d’avís i alerta que es va realitzar des de delegació del govern cap als diferents ministeris", assenyala l’escrit en què comunica la seva renúncia al qual ha tingut accés EFE.
En les notes del CNI fetes públiques pel Govern, s’inclou una conversa que Gonzalo Sanz va mantenir per WhatsApp amb un membre del centre, del qual el delegat del Govern, Miguel Ángel Pérez, va assegurar que no en va tenir coneixement.
En una de les converses per Whastapp un dia abans de l’entrada massiva, el 29 de juliol a les 13:52 hores, el CNI informa la Delegació del Govern a Ceuta que a les xarxes socials s’està fent una crida per a un assalt a la ciutat autònoma per la tanca i per mar l’endemà, a les 20:00 hores, aprofitant la Festa del Tron i que les Forces i Cossos de Seguretat del Marroc "estaran embolicats".
"L’abast de la difusió"
En un altre missatge, el CNI trasllada que hi ha dos grups diferents a les xarxes socials amb un total de 180.000 seguidors. "Perquè et facis una idea de l’abast de la difusió", adverteix, i responen des de la delegació: "les seves riles", una expressió col·loquial que reflecteix sorpresa.
La mateixa autoritat governativa ceutina va indicar aquest dimecres que no havia sigut informada d’aquesta conversa ni de cap missatge de WhatsApp del CNI i que, per tant, desconeixia qualsevol alerta sobre això.
No obstant, Gonzalo Sanz, que ha traslladat aquest mateix dijous al delegat del Govern la seva decisió de dimitir d’aquest lloc de confiança per "raons personals i familiars", ha aclarit que el motiu fonamental és la discrepància de versions amb el delegat.
Sanz considera una "evident incompatibilitat entre la seva afirmació que la informació de missatgeria escrita transmesa pel CNI el 29 de juliol va ser enviada pel seu personal al delegat aquell mateix dia" i les declaracions del delegat del Govern en diferents mitjans "en què afirma no haver rebut informació per la meva banda".
Operació Pas de l’Estret
Per aquesta raó, ha pres la decisió de dimitir de "el seu lloc eventual", confiant que "Ceuta recuperi al més aviat possible la normalitat", i espera que es procedeixi a realitzar els tràmits perquè la renúncia sigui efectiva aquest mateix divendres.
Gonzalo Sanz ocupava el lloc des del febrer del 2025 després que anteriorment hagués fet funcions d’assessor a la Delegació del Govern, i en els últims temps estava exercint les tasques de control de l’Operació Pas de l’Estret (OPE), entre altres funcions.
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