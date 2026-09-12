Podem
Irene Montero oficialitza aquest dissabte la seva candidatura per liderar les esquerres a les generals
La número dos de Podem presentarà els eixos del seu programa, amb l’habitatge com una de les grans prioritats
EFE
La número dos de Podem, Irene Montero, oficialitzarà aquest dissabte en un acte del partit la seva voluntat d’encapçalar en les pròximes eleccions generals una candidatura d’esquerres «tan àmplia com sigui possible» i presentarà els eixos del seu programa, amb l’habitatge com una de les grans prioritats.
Fonts de Podem informen que Montero aprofitarà l’acte de dissabte a Madrid, sota el nom de ‘Pau, casa, feina’, per avançar amb un projecte de candidatura que ja va anunciar fa més d’un any, durant una altra trobada del partit celebrat l’abril del 2025.
A més, l’actual eurodiputada de Podem presentarà dissabte els principals eixos de la seva candidatura per a les generals amb cinc prioritats: preus justos per a l’habitatge, treballar menys per viure millor, abaixar el cost de la vida, defensar la pau i lluitar contra l’emergència climàtica.
L’objectiu és articular una candidatura «nítidament d’esquerres» que aspira a ser «al més àmplia possible», segons assenyalen les mateixes fonts de Podem, que no concreten amb quins altres partits o organitzacions estarien disposats a presentar-se en les pròximes eleccions generals, previstes el 2027.
De moment, Podem manté el veto al partit Movimiento Sumar, al qual pertany la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, i que es troba immers en un procés de reconfiguració de l’espai Sumar juntament amb IU, Más Madrid i els comuns.
La formació morada fa temps que alimenta la possibilitat d’un tàndem electoral entre Irene Montero i el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que, per la seva banda, s’ha ofert en diverses ocasions per liderar les esquerres, tot i no comptar amb el beneplàcit de la seva pròpia formació.
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