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L’esperit del 76

Sant Boi recorda la primera gran concentració autoritzada per la Diada que va tenir lloc ara fa 50 anys, gairebé al cap d’un any de morir el dictador Franco.

Veïns de Sant Boi porten una senyera de 50 metres durant la commemoració del 50 aniversari de la Diada de 1976.

Veïns de Sant Boi porten una senyera de 50 metres durant la commemoració del 50 aniversari de la Diada de 1976. / Ayuntamiento de Sant Boi

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Àlex Rebollo

Sant Boi de Llobregat

Centenars de persones, com cada Onze de Setembre des de fa 50 anys, s’han desplaçat a Sant Boi de Llobregat aquest 2026 per participar en la tradicional ofrena floral a Rafael Casanova, heroi del catalanisme, la tomba del qual jeu a l’església de Sant Baldiri del municipi del Baix Llobregat. Des de 1976, la ciutat és un referent en la lluita per les llibertats després que acollís la primera gran concentració per la Diada autoritzada. Un acte històric que ha perviscut en la memòria com un crit en favor de la democràcia i la identitat nacional. Davant l’avenç de les forces d’ultradreta a Catalunya, Espanya i bona part del globus, l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha aprofitat l’acte per reivindicar l’esperit del 76 en què homes i dones de diferents espectres polítics i socials "van treballar junts, sentint-se un sol poble", amb l’objectiu de "conquistar uns drets i llibertats" que "ara ens toca defensar".

Sant Boi no havia de ser el punt de concentració. En un origen: l’objectiu dels organitzadors era el parc de la Ciutadella, a Barcelona. Però, en plena transició a la democràcia, els últims cops de cua del règim es van oposar a deixar que la capital catalana fos l’escenari de la primera gran manifestació autoritzada després de la mort del dictador, ocorreguda tan sols 10 mesos abans. En el transcurs de les negociacions amb el governador civil de Barcelona, Salvador Sánchez-Terán, l’historiador Josep Benet va suggerir que Sant Boi es convertís en seu alternativa i acollís la tomba de Rafael Casanova. Va ser un èxit.

"Avui no és un Onze de Setembre qualsevol. Avui Sant Boi està immers en la commemoració del 50è aniversari de la històrica Diada del 76, en la qual milers de catalans i catalanes del país van convertir la nostra ciutat en l’epicentre de les reivindicacions nacionals i dels drets i llibertats, de les reivindicacions de tot un poble sota el lema Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia", va assenyalar l’alcaldessa en la seva tradicional intervenció a l’església de Sant Baldiri. A més de ser-ho per Moret, l’acte va estar encapçalat per la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero; el president del Parlament, Josep Rull, i el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto.

Programació especial

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A banda dels actes al costat de la tomba de Casanova, Sant Boi va allargar l’homenatge de la històrica concentració amb una cercavila popular. Així, 300 veïns distribuïts en sis grups –en representació dels barris de la ciutat– van desplegar sis grans senyeres –cadascuna de 50 metres de llarg– que van transportar fins a la plaça de Catalunya de Sant Boi, l’escenari que va congregar milers de persones durant la Diada de 1976.

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