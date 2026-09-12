L’incendi de barraques preocupa la policia tot i no ser un sabotatge
Les notícies falses sobre amenaces a migrants es contemplen com una causa de desordres
Juan José Fernández
De nit cremaven els pocs draps i estris dels migrants al poblat improvisat que tenen muntat al costat d’una àrea de naus d’El Tarajal, a Ceuta. De dia no es pot dir que l’incendi estigui extingit, per més que ja no hi hagi flames: queden un altre tipus de brases que poden produir un altre tipus d’incendis.
La Policia Nacional ha descartat ja el sabotatge com a causa del foc que ha arrasat 42 barraques de migrants al vell polígon comercial d’El Tarajal. S’ha determinat amb els bombers de Ceuta que va ser una espelma la que va iniciar el sinistre, en un entramat de botigues enganxades les unes a les altres, en el qual el foc no té obstacles per córrer.
No es busca doncs a un sabotejador, malgrat la coincidència en el temps d’aquest incendi amb altres que han estat tenint lloc en les nits ceutines. Alguns d’aquests incendis, en els quals han resultat destruïts vehicles particulars, contenidors a la via pública i un camió, tenen ja suposada autoria en la persona d’un empleat municipal espanyol, detingut per la Policia Local, les motivacions del qual s’estan encara esbrinant. I, no obstant, la situació entra en un dels supòsits contemplats en la primera avaluació de riscos de les Forces de Seguretat, realitzada després que, després de la sortida de Ceuta de la majoria dels estrangers que havien entrat en l’onada del 30 i 31 de juliol, es quedessin a la ciutat diversos milers.
Explica un expert seguidor dels successos de Ceuta en una oficina del Govern central que en l’actual punt "no importa tant quina és la raó de l’incendi com què creuen els immigrants que ha sigut la causa". Fonts de la Policia Nacional asseguren a aquest diari que "els migrants saben bé quina ha sigut la causa". Però de nou no es descarta l’acció de notícies falses i l’enginyeria de comportament a través de xarxes socials i grups de whatsapp que ja ha operat en el cas de Ceuta. Cap font consultada revela que s’estigui monitorant si corre entre els estrangers de Ceuta, i fins i tot entre la comunitat musulmana espanyola de la ciutat, una versió que porti al convenciment que ciutadans espanyols estan atacant de nit els migrants.
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