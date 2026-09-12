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Jurament de lleialtat

El magnat als republicans: "Si no voteu, anireu a l’infern"

10 September 2026, US, Dallas: El president nord-americà Donald Trump parla a l'escenari durant la Convenció Republicana a Midterm al American Airlines Center. Diversos milers de persones assisteixen a l'esdeveniment per escoltar candidats republicans fent campanya abans de les pròximes eleccions a mitjà termini.

10 September 2026, US, Dallas: El president nord-americà Donald Trump parla a l'escenari durant la Convenció Republicana a Midterm al American Airlines Center. Diversos milers de persones assisteixen a l'esdeveniment per escoltar candidats republicans fent campanya abans de les pròximes eleccions a mitjà termini. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Carles Planas Bou

Barcelona

A Donald Trump se li nota la urgència. El president dels Estats Units sap que una probable derrota dels republicans en les eleccions legislatives del 4 de novembre li pot complicar els últims dos anys de mandat. És per això que va tancar la Convenció Nacional Republicana de dijous amb un jurament de lleialtat amb què pretén mobilitzar el vot conservador.

"Aixequeu la mà dreta", va ordenar el dirigent. "Juro davant el millor president de la història dels EUA, que ens estima tant que ni tan sols pot respirar, que sortiré [a votar] amb la meva família, amb els meus amics, ho faré com sigui, no m’importa si estic inscrit o no, intentaré fer trampa a més no poder, com fan ells". També va recórrer a la ironia: "Si no voteu, anireu a l’infern".

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Els comicis de mig mandat reconfiguraran la Cambra de Representants, un terç del Senat i els llocs de governador en 34 dels 50 estats del país. Les perspectives per als conservadors són descoratjadores. Conscient d’això, Trump ha apel·lat al pes de la seva figura per captar vots, recordant com el Partit Republicà depèn de la seva marca política. "Més us val fer-me el favor més gran que m’hàgiu fet mai. Heu de fer això per mi. Heu de fingir que soc a la llista electoral", va demanar.

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