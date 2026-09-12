Crisi migratòria
Sánchez tensiona el PSOE entre la gestió de la crisi a Ceuta i els dubtes sobre si avançar les generals a les municipals
A Ferraz es replica que un avanç per al març té «pros i contres», a més que abans de convocar hauran d’aclarir-se les crisis obertes i analitzar la «conjuntura»
Crisi de Ceuta, última hora en directe: situació amb el Marroc i totes les reaccions a la desclassificació dels informes del CNI
Iván Gil
Pedro Sánchez ha aconseguit enterrar la cacofonia entre Defensa i Interior per pactar un missatge coordinat sobre la inexistència d’alertes prèvies del CNI que anticipessin la dimensió de l’entrada massiva d’immigrants a Ceuta, però continua sense aconseguir rebaixar la preocupació entre les files socialistes per la gestió de la crisi. Les tensions continuen creixent pel desgast acumulat quan els candidats a les alcaldies i comunitats autònomes se situen a la pista de sortida preelectoral per als comicis del mes de maig vinent. Per això creix la pressió perquè les generals se celebrin abans.
La desclassificació de documents d’intel·ligència ha generat encara més confusió i ansietat davant la falta de recursos per sortir del forat. Un malestar entre càrrecs territorials i futurs candidats del PSOE ja es va deixar sentir entre els nombrosos «versos solts» que van recolzar les manifestacions en solidaritat amb Ceuta dimecres passat saltant-se l’ordre de Ferraz. Fins i tot en la direcció federal hi ha qui fa una autocrítica a nivell comunicatiu i per «enganxar-se tirs al peu» amb el xoc públic que han protagonitzat dins del Consell de Ministres Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles.
La dimissió del cap de gabinet del delegat del Govern a Ceuta, Gonzalo Sanz, després d’afirmar que va alertar de les alertes prèvies del CNI, només fa dubtar sobre la interpretació de la Moncloa del contingut dels informes i la seva versió que no es va donar trasllat als superiors. La divisió del partit a la ciutat autònoma ja venia del darrere i en alguna federació es pregunten com pot recuperar després d’aquesta crisi, amb el temor d’un contagi generalitzat en les sigles. ERC, Podem i Compromís, socis d’investidura de Sánchez, han qüestionat la falta de dimissions entre càrrecs de més responsabilitat.
Sense aparences de reprendre la iniciativa política, el president del Govern, Pedro Sánchez, tindrà refugi a l’agenda internacional al desplaçar-se a Nova York per participar en la setmana d’alt nivell de l’Assemblea General de l’ONU, que se celebrarà del 22 al 26 de setembre. La setmana següent està previst un viatge d’Estat a Espanya del president francès Emmanuel Macron, entre els dies 29 i 30. Està pendent de concretar la data del viatge del Rei a Ceuta i Melilla. Mentrestant, el Govern intenta desbloquejar amb els grups parlamentaris algunes carpetes amb mesures d’impacte, com el decret de vivenda.
Més enllà del sempre crític Emiliano García-Page, president socialista de Castella-la Manxa, la falta de proactivitat en diverses federacions socialistes a l’hora de defensar la gestió del Govern en aquesta crisi dona compte de les tensions. No són poques les que desitgen anar a les urnes de les municipals havent aclarit davant les claus nacionals per evitar un efecte arrossegament. Davant la falta de garanties sobre aquesta prerrogativa del president del Govern, en un dels territoris consultats avisen que si no avançar les generals, Sánchez tindria més complicat el recolzament territorial per seguir al capdavant de la secretaria general en cas de sortir de la Moncloa.
Recuperar la normalitat
A Ferraz es transmet que respecte a la possibilitat de comicis generals abans o després té les seves «pros i contres». A més apunten que haurà d’estar el terreny espaiós, sense crisis obertes abans de convocar, i analitzar-se la «conjuntura» del moment. «Jo sempre dic que prefereixo anar a eleccions amb el PSOE en el Govern d’Espanya», defensen des d’una de les secretaries autonòmiques més afins a Sánchez.
El missatge que es continua desplegant, com va transmetre el mateix cap de l’Executiu als diputats, senadors i eurodiputats en la reunió interparlamentària d’arrencada de curs, és el de mobilitzar l’electorat contra l’«aliança involucionista ultra». Amb el camp de joc situat en la dicotomia del progrés davant «retallades en drets i llibertats, privatitzar l’Estat de benestar i fracturar la convivència».
La prioritat és ara la recuperació de la normalitat a Ceuta amb la reubicació en centres d’acolliment dels migrants que encara es mantenen als carrers per superar la crisi humanitària i començar a agafar aire. Un procés que s’intenta agilitar des del comandament únic amb l’objectiu de repatriar al més aviat possible i en el marc de la llei als qui no tinguin dret a asil.
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