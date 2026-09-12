Vivas diu que la Moncloa li va demanar que "no truqués més"
El Periódico
El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha assegurat aquest divendres que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) no el va informar de cap avís d’entrada massiva de migrants i ha qualificat com a "estranyíssim" el que ha passat a la Delegació del Govern per les diferències sorgides entre el delegat del Govern i el seu cap de Gabinet.
En declaracions als periodistes, Juan Jesús Vivas ha assenyalat que el dia 27 de juliol, en una reunió a la Delegació del Govern, havia demanat "activar l’emergència nacional i el comandament únic" davant la contínua pressió migratòria, però ha indicat que quan va dir això "li van posar cara rara". I va afegir que aquell dia va trucar a la Moncloa i va parlar amb el cap de Gabinet, que li va dir que estiguessin tranquils i que no truquessin més perquè s’estaven posant molt pesats.
Sobre el fet que el delegat del Govern, Miguel Ángel Pérez, afirmi que no va ser alertat pel seu cap de Gabinet, Gonzalo Sanz, que avui ha dimitit, dels avisos del CNI el 29 de juliol, una cosa negada per Sanz, el president de la ciutat autònoma ha considerat que les discrepàncies "deixen el Govern en molt mal lloc i a la imatge d’Espanya a l’exterior".
El president ceutí ha entès que "tots els focus estan posats a Ceuta", però li resulta "sorprenent que el delegat del Govern digui aquestes coses perquè jo mai qüestionaria informes del CNI, vinguin en un sobre lacrat o per un altre procediment, això no és bo per a Espanya".
Vivas ha insistit que "deixa molt a desitjar que el delegat digui que traslladava totes les alarmes als seus superiors perquè llavors la responsabilitat la tenen els càrrecs a què transmetia les mateixes i no van respondre". "El cap del Govern ceutí ha exigit "claredat i transparència", perquè "hi ha moltíssimes incògnites que s’han d’aclarir per la via política o judicial ja que les responsabilitats no poden limitar al delegat del Govern a Ceuta". Vivas ha dit que per aquests dubtes s’han personat en la causa de l’Audiència Nacional "on haurien de dir la veritat i això s’aclareixi perquè és molt greu".
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