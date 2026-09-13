Eleccions parlamentàries
Els socialistes volen recuperar el poder a Suècia i frenar els ultres
Els sondejos situen Andersson amb un lleuger avantatge sobre els conservadors
Gemma Casadevall
Fins fa un mes, a Suècia es considerava assegurada una còmoda victòria de Magdalena Andersson, líder socialdemòcrata en les eleccions parlamentàries d’avui. Els sondejos li pronosticaven fins a deu punts per sobre del segon, el líder de la ultradretana Demòcrates de Suècia (SD), Jimmie Äkesson. Als Moderats de l’actual primer ministre, Ulf Kristersson, se li reservava el tercer lloc.
El seu avantatge s’ha reduït a cinc punts en un parell de setmanes. Al seu bloc de centreesquerra, més els verds, del qual depèn que Andersson torni al poder, se li pronostiquen ara uns quants escons per sobre dels 175 que donen la majoria al Riksdag, el Parlament suec.
«Seran les primeres eleccions sueques en què els musulmans decideixin l’elecció. Això és repugnant i indigne», clamava l’ultra Äkesson en l’últim debat electoral de la televisió pública SVT. El final de campanya ha coincidit amb el record de l’11 de setembre, que a Suècia remet no només als atemptats de les torres Bessones de l’any 2001, sinó també a la mort, aquell mateix dia però del 2003, de qui llavors era la ministra d’Exteriors, la socialdemòcrata Anna Lindh. La va assassinar, quan estava de compres en un centre comercial d’Estocolm, un serbi nacionalitzat suec anomenat Mikhaïl Mikhaïlovic.
Segons Äkesson, tots els mals de Suècia procedeixen de la generosa acollida d’immigrants que va practicar en el passat la socialdemocràcia. Que d’aquesta dinàmica es passés a una línia molt més dura amb Andersson en el poder no li importa al relat de la ultradreta. I tampoc els fa res que l’ara opositora hagi recolzat al Parlament algunes de les mesures restrictives imposades per Kristersson. La política restrictiva migratòria es reflecteix en xifres: dels 160.000 sol·licitants d’asil del 2015 s’ha passat als 4.200 el 2026. Però tot això no és suficient per a Äkesson, que pretén derogar els permisos de residència indefinits fins i tot amb efectes retroactius.
«La culpa sempre és dels socialdemòcrates. O dels immigrants. Mai del bloc conservador, és igual que sota el seu govern s’hagi disparat l’atur i que tinguem els pitjors resultats escolars mai registrats», respon Andersson en al·lusió als demolidors resultats suecs a l’índex PISA.
En les eleccions del 2022, la socialdemocràcia va ser la primera força, però no va sumar la majoria necessària. Se’n va beneficiar Kristersson, que havia quedat tercer i que es va alçar com a cap del Govern amb la seva coalició dretana. Ja fa uns mesos que va deixar clara la seva disposició a governar després de les eleccions amb Äkesson com a soci.
Clans criminals
Suècia, amb uns 10 milions d’habitants, viu sota el flagell de clans criminals. Hi ha unes 17.000 persones identificades com a membres de bandes, principalment els clans àrabs establerts dècades abans de les actuals crisis migratòries i ara amos del narcotràfic. Les venjances en ciutats com Malmö o l’extraradi de la capital ocupen cada dia els titulars de la premsa nòrdica. Apressat per la creixent població penitenciària, Kristersson ha optat per «llogar» presons a Estònia per recloure els condemnats amb penes greus.
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