Joana Vital, neta de Manolo Vital: "Cal visibilitzar les històries que passen en silenci"
La descendent de l’activista serà a l’acte en representació del seu avi
Sara González
La neta del líder veïnal en què es va inspirar El 47 participarà en l’acte de la Diada a Extremadura amb la vocació que moltes persones se sentin representades pel que va viure el seu avi.
¿Què vol dir per a vostè participar en la celebració de la Diada per primera vegada a Extremadura, on va néixer el seu avi?
Per a mi és important i un orgull, perquè hi vaig en representació de l’avi, del pare i de la pel·lícula El 47. Està bé que es reconegui la integració de totes aquelles persones que van haver de deixar el seu lloc d’origen i que, en aquest cas, van triar Catalunya per continuar les seves vides buscant dignitat. És un acte de respecte envers aquest intercanvi cultural.
¿Quin impacte espera que tinguin els actes dels dies 15 i 16 de setembre?
Que donin visibilitat a tota aquesta gent vinguda d’Extremadura, però també de molts altres racons d’Espanya, que ha construït Catalunya. Després de tant de temps, és important donar-hi validesa i visibilitzar aquestes històries que passen en silenci i que no coneix ningú.
¿Creu que no s’ha reconegut prou l’aportació d’aquestes persones que van emigrar, sobretot, la segona meitat del segle XX?
Abans no estava ben vist. Ens ha costat a Catalunya reconèixer l’aportació d’aquestes persones. Però tots van ser necessaris. Es tractava de gent obrera molt jove que tenia ganes de créixer i evolucionar. Si s’havien d’adaptar, s’adaptaven i, a més, volien que els seus fills parlessin català. Un no marxa del seu lloc d’origen perquè vol i quan arriba a un lloc nou sempre hi ha dificultats. Per a ells tot el procés va ser picar pedra contínuament.
¿Com l’ha marcada personalment la història dels avis?
En el meu cas, de manera molt positiva. L’avi va venir de Valencia de Alcántara i es va casar amb Carme Vila, que era de l’Espluga de Francolí. Van viure sempre sense cap problema parlant entre ells en català i també en castellà. Hi havia un respecte pels orígens mutus. Al cap i a la fi, la terra no és de ningú: nosaltres simplement passem per aquí. I jo soc una catalana orgullosa, amb el nivell C2 de català i que li encanta anar a Extremadura sempre que pot.
¿La història d’acollida i d’integració del seu avi hauria de ser un mirall en un moment en què l’extrema dreta fa discursos excloents?
Crec que ho hauria de ser, sí. A l’avi li costava parlar català, però treballava a TMB i feia un gran esforç per intentar parlar-lo. No tothom té la mateixa història i cadascú té la seva motxilla. Hi ha situacions molt delicades. I de vegades, amb la comoditat, prenem la llibertat d’opinar sobre com haurien de ser les coses. En l’època dels meus avis, ells anaven amb cautela, amb discreció, pas a pas. Ara tot està molt mogut i hi ha molta distància entre els polítics i el dia a dia dels ciutadans. El meu avi, quan em queixava per alguna cosa, sempre em responia amb la mateixa frase: "El que cal és parlar menys i fer més».
¿La pel·lícula d’El 47 ha suposat per a vostè ser conscient de la transcendència de la història dels seus avis?
Sí, en vaig ser conscient en el moment en què la gent va començar a aturar-me pel carrer per explicar-me els orígens de les seves famílies. La història de la pel·lícula és el reflex de les històries de molta altra gent a Catalunya. La pel·lícula, de fet, ha servit per posar una mica més de llum en vides de l’Espanya profunda de la postguerra. Després de la pel·lícula, la gent ha gosat dir que és filla d’immigrants sense mostrar vergonya. Des del meu punt de vista, això ha sigut el més bonic del món. Hem pogut aportar un grade sorra més en l’àmbit social.
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