El Kremlin es burla de la crisi migratòria de Ceuta
La portaveu del Ministeri d’Exteriors rus es va burlar dels dirigents europeus mentre comptes d’internet vinculats al Kremlin difonien narratives antiimmigració que afavorien la ultradreta prorussa a la UE.
Marc Marginedas
Les primeres paraules de Maria Zakhàrova, portaveu del Ministeri d’Afers Estrangers de Rússia, sobre la crisi migratòria de Ceuta pronunciades no van deixar lloc a dubtes: Moscou rebia amb alegria els problemes fronterers d’un pes pesant a la Unió Europea (UE) i l’OTAN com és Espanya, mentre aprofitava l’ocasió per burlar-se del lideratge de la UE, principal oponent de Moscou en l’actualitat, ja que en el Vell Continent recau el suport financer i logístic a Ucraïna per fer front a la invasió del Kremlin.
«Quanta raó tenien tots els dirigents de la UE quan parlaven d’una invasió: Ursula, Kaja, Josep, genis de la previsió. Només es van equivocar en dos aspectes: la direcció i el subjecte. Esperaven Rússia des de l’est, però ha arribat des del sud, des del nord de l’Àfrica», va escriure la portaveu al seu canal de Telegram.
El nom de Rússia ha sortit a col·lació en investigacions posteriors a la crisi migratòria. Segons un informe de l’EBK Strategic Communications Centre citat per la publicació d’investigació Agenda Pública, «les xarxes digitals vinculades a Rússia van aprofitar la crisi migratòria per alimentar el pànic polític, desacreditar el Govern espanyol i presentar Europa com a feble, dividida i incapaç de defensar les seves fronteres».
Va ser una «amplificació oportunista amb segmentació d’audiències», assenyala Albert Borràs, cofundador de Kartex, consultora d’anàlisi de riscos geopolítics.
Les narratives de la campanya, constata l’analista Borràs, van ser cinc: «el col·lapse europeu, la decadència d’una civilització, la tesi d’una Marxa Verda 2.0 orquestrada pel Marroc, la ingerència nord-americana amb Trump com a validador d’una invasió, i el victimisme informatiu», com a contrapès a les acusacions d’haver ampliat la crisi contra Rybar, un potent canal prorús de Telegram dirigit per un exfuncionari del Ministeri de Defensa.
L’any que ve, França, Espanya, Polònia i Alemanya, quatre dels pesos pesants de la UE, han d’acudir a les urnes per determinar la composició dels seus parlaments nacionals o per elegir el seu president, unes polaritzades eleccions en les quals partits i forces polítiques d’ultradreta estan posicionats per obtenir bons resultats.
Instrumentalització
Més enllà de la instrumentalització a posteriori, el president del Govern, Pedro Sánchez, va atribuir l’allau humana a «xarxes associades tant a Rússia com a Israel, i a una internacional ultradretana que utilitza sempre la migració no només per atacar Espanya, sinó també Europa», va expressar en una entrevista a la cadena SER. Sánchez va donar a entendre que aquestes fonts havien preparat l’ambient al manipular el contingut de la sentència del Tribunal Suprem espanyol que restringia les devolucions en calent quan els migrants entraven en territori espanyol nedant.
El Servei d’Acció Exterior de la UE (SEAE), pocs dies després, va evitar corroborar al president espanyol i es va limitar a constatar «intents de Rússia de treure partit» a la crisi, admetent que no tenia proves que demostressin que l’entrada massiva «fos provocada per la desinformació d’actors estatals estrangers».
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